Bäckerei Schmitt spendet 1000 Euro

Bad Mergentheim. Die Bäckerei Schmitt, ein Familienunternehmen, das in siebter Generation von Bäckermeisterin und Konditorin Juliane Schmitt geführt wird, hatte sich unter dem Motto „Stollenzeit – zur Spende bereit“ Ende 2021 etwas ganz Besonderes zugunsten des Vereins der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses einfallen lassen. „Wir haben bereits 2016 und 2020 den Caritas-Förderverein mit einer Weihnachtsspendenaktion unterstützt, denn wir schätzen die tollen Projekte, die der Verein im Caritas für die Menschen in der Region – unsere Kundinnen und Kunden – auf die Beine stellt“, berichtet Juliane Schmitt. Ganz habe man das Ziel, 1000 Euro beim Stollenverkauf zu erreichen, zwar nicht geschafft, aber liebend gern den Spendenbetrag aufgerundet, um ein Herzensprojekt des Fördervereins zu unterstützen. Das Geld fließt in die Anschaffung neuer Instrumente für die Musiktherapie.

