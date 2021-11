Bad Mergentheimer „Winterzauber”: Größte Eisbahn der Region im Schlosshof

Bad Mergentheim. Rudi Bauer veranstaltet nicht nur den Weihnachtscircus Main-Tauber, sondern auch den Bad Mergentheimer „Winterzauber“ in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg, der Stadt Bad Mergentheim und verschiedenen Sponsoren.

Neben dem Weihnachtscircus hat Rudi Bauer damit einen zweiten großen Erlebnis-Höhepunkt für die kalte Jahreszeit in der Kurstadt ins Leben gerufen. „Bad Mergentheim hat mit dem beliebten Weihnachtsmarkt, der lebendigen Innenstadt und den adventlichen Aktionen in Residenzschloss und Kurpark eine attraktive Kulisse, um mit Eisbahn und Hüttendorf ein neues, weiteres Angebot zu setzen“, sagt der Veranstalter. Rudi Bauer möchte dabei ein breites Publikum ansprechen – von Kindern und Jugendlichen über gesellige „After-Work-Runden“ bis hin zu sportbegeisterten Schlittschuh-Fans.

Sie freuen sich auf die Eisbahn im Bad Mergentheimer Schlosshof (von links): Veranstalter Rudi Bauer, Svenja Schuck (städtisches Kulturamt), Monika Menth (Leiterin Schlossverwaltung) und Oberbürgermeister Udo Glatthaar. © Stadt Bad Mergentheim

300 Quadratmeter

Im Äußeren Schlosshof von Bad Mergentheim wird die größte Eisbahn der Region aufgebaut – und zwar mit echten Eis. Auf 300 Quadratmetern Fläche können die Besucherinnen und Besucher die Freude am Schlittschuhlaufen genießen. Die Schlittschuhe dafür können entweder vor Ort ausgeliehen oder selbst mitgebracht werden. Geöffnet ist von 19. November bis 2. Januar täglich von 12 bis 18.30 Uhr, bei freier Bahn auch bis 22 Uhr. Freitags von 19 bis 22 Uhr steht Eis-Disco auf dem Programm und nach vorheriger Anmeldung kann die Bahn an den übrigen Wochentagen von 19 bis 22 Uhr auch zum Eisstockschießen genutzt werden. Zu diesem Zwecke lässt sich sogar die gesamte Fläche buchen, beispielsweise für eine Weihnachtsfeier.

Auch abseits des Eises macht der „Winterzauber“ seinem Namen alle Ehre. Denn Teil der Veranstaltung ist ein uriges Hütten-Ensemble: Glühwein-Stadl, Tauber-Grill und Zuckerstuben laden mit einer großen Auswahl an Köstlichkeiten zu gemeinschaftlichen Genuss-Momenten ein. „Haben Sie mit Familie oder Freunden bei uns eine schöne Auszeit bei schwungvollem Eislauf-Vergnügen und atmosphärischen Momenten“, lautet die Einladung von Rudi Bauer.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar freut sich auf das „Alleinstellungsmerkmal“, das Bad Mergentheim mit der großen Eisbahn in den Wintermonaten bekomme: „Ich bin überzeugt, dass wir in der bewährten Zusammenarbeit eingespielter Partner ein faszinierendes Freiluft-Angebot in sicherem Rahmen hinkriegen werden. Rudi Bauer und seinem Team danke ich für das anhaltend starke Engagement in Bad Mergentheim und seinen Mut, hier etwas ganz Neues auf die Beine zu stellen. Besonders gefällt mir, dass an der Eisbahn und ihrem Rahmenprogramm Jung und Alt ihren Spaß haben werden.“

Bad Mergentheims Kulturamtsleiter Kersten Hahn sieht im Winterzauber einen reizvollen Baustein für eine „in dieser Form neue Angebotsvielfalt in den Wintermonaten“. Bereits im Vorjahr seien die Pläne für das Eisbahn-Projekt gemeinsam besprochen worden. Wegen der damals noch angespannteren Pandemie-Lage kam es nicht zur Umsetzung. „Jetzt drücken wir die Daumen und sind gespannt auf die Premiere.“

Für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sieht Monika Menth, Leiterin der Schlossverwaltung Weikersheim, im Winterzauber „ein schönes Erlebnis, das der Äußere Schlosshof des Residenzschlosses in einen ganz besonderen Rahmen setzen wird“.

Mit der Sonderausstellung zu Lego sowie dem geplanten „Schlossfunkeln“ gebe es zeitgleich im Deutschordensmuseum besondere Veranstaltungen, die sich während der Öffnungszeiten gut kombinieren lassen.

Weitere Informationen sind unter www.winterzauber-mgh.com sowie unter www.bad-mergentheim.de zu finden. stv