Bad Mergentheimer Wildwochen locken mit Leckerbissen

Bad Mergentheim. Die Bad Mergentheimer Wildwochen bieten wieder kulinarische Leckerbissen an vielen Stellen im Stadtgebiet – und dazu ein Veranstaltungsprogramm rund um Natur und Regionalität.

„Wer Wildgerichte mag, wird unsere Wildwochen lieben!“, sagt Stefanie Imhof, Leiterin der Tourist-Information, wo die Wildwochen koordiniert werden. „Auch diesen Herbst kommt Wild wieder in allen Variationen auf den Tisch – unglaublich frisch und von höchster Qualität. Hier wurden schon Skeptiker zum echten Fan.“

Wildgerichte in allen Variationen lassen sich ab Freitag, 8. Oktober, an mehr als einem Dutzend Stellen im Stadtgebiet genießen. Neben den Gastronomie-Betrieben sind auch die Kreisjägervereinigung Bad Mergentheim, die Herbsthäuser Brauerei, die Weingärtnergenossenschaft Markelsheim und die Brennerei Herz mit dabei.

Die Wildwochen laufen bis Sonntag, 14. November, und stehen wie schon in den Vorjahren unter dem Motto „Wild auf Regionales“. Mit den herbstlichen Wildwochen soll auf das große Wild-Angebot in den verschiedenen gastronomischen Betrieben in Bad Mergentheim und den Stadtteilen hingewiesen werden. Zum Rahmenprogramm gehören spannende Veranstaltungen rund um Wald, Natur, Wild und Kulinarik. So gibt es am Freitag, 8. Oktober, eine Führung, die um 12.30 Uhr auf dem Marktplatz startet und durch den Wald hinauf zum Drillberg führt, wo bei Würth Industrie Service die Ausstellung „Führungskultur rund um den Drillberg – einst und heute“ besichtigt wird (Anmeldung bis 2. Oktober).

Am Sonntag, 10. Oktober, steht ab 14 Uhr eine Streuobstwiesenwanderung mit anschließender Verkostung inmitten einer Streuobstwiese auf dem Programm. Treffpunkt ist der Waldspielplatz Drillberg. Die notwendige Voranmeldung wird bis Freitag, 1. Oktober, entgegen genommen.

Insgesamt zweimal wird im Rahmen der Wildwochen zum „Apfelfest in der Brennerei“ eingeladen: am Samstag, 16. Oktober, um 10 Uhr und am Sonntag, 17. Oktober, um 12 Uhr.Die Anmelde-Frist für beide Termine endet am 8. Oktober.

Zu einer Familienwanderung in den Wildpark unter dem Motto „Bilderrätsel“ brechen die Teilnehmer am Sonntag, 17. Oktober, um 11.30 Uhr vom Bahnhofsvorplatz aus auf. Zum Programm gehört auch eine Fütterungsrunde im Wildpark.

Am Samstag, 6., und am Sonntag, 7. November, findet eine Verkostung von Wildobstbränden in der Brennerei Herz statt. Anmeldung ist bis Donnerstag, 4. November, möglich.

Wer in die faszinierende Welt des Waldes und der Wildtiere eintauchen möchte, kann sich von Freitag, 29. Oktober, bis Freitag, 24. Dezember, im Edelfinger Hof das große Diorama der Kreisjägervereinigung ansehen.

Die Anmeldungen für alle Veranstaltungs-Termine nimmt die Tourist-Information unter Telefon 07931/ 57-4815 entgegen. Die Tourist-Info hält auch weiterführende Informationen zu Eintrittspreisen und Abläufen bereit. Alle Informationen bündelt auch ein Flyer, der überall im Stadtgebiet erhältlich ist und auf www.bad-mergentheim.de digital heruntergeladen werden kann. Die teilnehmenden Gastronomie-Betriebe an den Wildwochen 2021 sind: Best Western Parkhotel, Boros Ratskeller, Hotel-Restaurant Bundschu, Hotel-Restaurant Kippes, Alte Kanzlei, Landhotel-Restaurant Edelfinger Hof, Herbsthäuser Brauereigaststätte, Flairhotel Weinstube Lochner, Sportgaststätte Markelsheim, Gasthaus zur Rose, Gasthof Linde-Classico und Hotel Alexa. stv