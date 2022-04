Bad Mergentheim. In der Friedhofskapelle St. Michael auf dem alten Friedhof findet am Sonntag, 24. April, eine Führung statt, in deren Mittelpunkt der von Tobias Weiß geschaffene Bad Mergentheimer Totentanz steht.

15 Gemälde

Das Besondere an dem 15 Gemälde umfassenden Bilderzyklus ist, dass er sich von der klassischen Idee des Totentanzes absetzt. Ursprünglich wurden Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters, Standes und Berufes dargestellt, die mit Toten zusammen im Reigen tanzen. Der Maler, Bildhauer und Architekt Tobias Weiß nimmt dagegen biblische Motive und Geschichten in seinen Totentanz auf.

Gier, Hass und Mordlust

Die ersten Bilder stellen alttestamentliche Geschichten von Gier und Selbstsucht, von Verleumdung und Hass, von Niedertracht und Mordlust dar. Konkret sind der Sündenfall, Kain’s Brudermord, die Sintflut, der Untergang von Sodom und Gomorra, Davids Sünde sowie das grausame Ende von Ahab und Isebel dargestellt.

Tobias Weiß lässt aber seinen Totentanz nicht mit Geschichten von Verfehlung, Mord und Totschlag enden.

Die letzten Bilder zeugen von der Auferstehung Jesu und der Überwindung von Sünde und Tod.

Anmeldung

Die Führung, die von der Keb Dekanat Mergentheim veranstaltet wird, beginnt um 15 Uhr. Informationen und Anmeldung für die Veranstaltung unter Telefon 07931 / 9689743, per E-Mail keb.mergentheim@drs.de oder über www.keb-mgh.de. pm

