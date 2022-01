Bad Mergentheimer Sternsinger: Bisher sind 10 700 Euro zusammengekommen

Bad Mergentheim. Ein hervorragendes Spendenergebnis erzielten die Sternsinger der St. Johannesgemeinde aus Bad Mergentheim.

Obwohl sie corona-bedingt auch in diesem Jahr wieder unter anderen Vorzeichen stattfinden musste, lässt sich ein positives Zwischenfazit der Sternsingeraktion 2022 ziehen. Bis jetzt kamen über 10 700 Euro an Spenden zusammen. Das Geld fließt in Projekte, die das Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ unterstützen, in denen es vor allem um Kindergesundheit in Afrika geht. Die Segenstütchen, die auch in der Marienkirche auslagen, enthalten den Segensspruch als Aufkleber zum Anbringen über der Türe, Kreide und natürlich die Hinweise zu den Spendenmöglichkeiten.

Wer noch eine Spende tätigen will, kann das noch im Pfarrbüro oder über das Konto der Kirchengemeinde St. Johannes tun: IBAN: DE57 6735 2565 0000 000430 Verwendungszweck: Sternsingen 2022. Weitere Informationen und später auch den Spendenendstand findet man auf der Internetseite www.st-johannes-mgh.drs.de. Fi

