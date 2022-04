Bad Mergentheimer „Stadtkapelle in einer Krise”

Bad Mergentheim. Die Stadtkapelle Bad Mergentheim hielt kürzlich ihre Jahreshauptversammlung im Edelfinger Hof ab.

Zu Beginn spielten Christoph Unger und Hubert Holzner eine Romanze von Carl Stamitz als Duett mit Horn und Posaune. Nach dem Totengenken berichtete Vorsitzender Alexander Scherer von den Veranstaltungen der letzten zwei Jahre.

Das Jahr 2020 hatte noch völlig normal begonnen. Die Stadtkapelle war mit den Proben für das Frühlingskonzert gestartet, und hatte am 8. März noch beim Pferdemarktumzug gespielt. Dies sollte dann wegen der Corona-Pandemie für eine lange Zeit die letzte Veranstaltung gewesen sein. Die Plakate für das Frühlingskonzert waren schon gedruckt, doch alles war von heute auf morgen einfach abgesagt worden.

Lichtblick zu erkennen

Dann endlich war ein Lichtblick zu erkennen, Blasmusikproben waren wieder möglich, die man aus Sicherheitsgründen in den Schulhof Stadtmitte verlegte. Am 26. Juli 2020 dann das erste Konzert nach der Pandemiepause. Weitere Konzerte folgten bis zum 31. Oktober, dann kam die nächste Corona Welle.

Erst am Ostersonntag 2021 blies wieder ein Quartett unter der Leitung von Hubert Holzner vom Münsterturm geblasen. Am 11. Juni letzten Jahres konnte endlich wieder mit dem Proben begonnen werden. Das Promenadenkonzert am 25. Juli ein Promenadenkonzert wurde kurzerhand als Benefizkonzert zugunsten der vom Hochwasser betroffenen Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler umdeklariert. Weitere unter strengen Auflagen durchgeführte Veranstaltungen folgten. Die Mitgliederzahl habe sich in den zwei Pandemiejahren stark verringert, berichtete Scherer.

Nachwuchsarbeit hat gelitten

Die Stadtkapelle werde dieses Jahr 100 Jahre alt und stecke definitiv in einer Krise, was die Spielfähigkeit betrifft. „Aus der kommen wir hoffentlich bald heraus“, wünschte sich der Vorsitzende zum Schluss, „denn wir haben uns fürs Jubiläumsjahr einiges vorgenommen“.

Hubert Holzner gab im Anschluss seinen Bericht als Dirigent und musikalischer Leiter der Stadtkapelle. Leider habe durch die Pandemie die Nachwuchsarbeit am meisten gelitten. Er warb in seinem Rückblick nochmals eindringlich dafür, für die Musik und den Nachwuchs zu werben. Es seien viele Kinderinstrumente vorhanden, so dass bei Interesse jeder einsteigen und sich ausprobieren könne.

Da Florian Wallny, bisheriger stellvertretender Dirigent, aus beruflichen Gründen nicht mehr bei den Proben dabei sein kann, trat er von seinem Amt zurück.

Christoph Unger, der bereits ein musikalisches Studium absolviert und schon lange Jahre Mitglied der Stadtkapelle ist, stellte sich für dieses Amt zur Wahl. Er wurde einstimmig gewählt. Fabian Scherer berichtete als Schatzmeister über die Ein- und Ausgaben des Vereins der letzten beiden Jahre. Die Kassenprüfer bestätigten ordentliche und einwandfreie Kassenprüfung.

Im Anschluss wurde die Entlastung des Vorstandes vorgenommen. Die Wahl des neuen Vorstandes wurde auf das Jahr 2023 verschoben. Danach nahm Alexander Scherer noch die Ehrungen für die zehnjährige Zugehörigkeit zum Blasmusikverband vor: die Nadel in Bronze erhielten Timo de Pascali, Lisa Klingler; Bernhard Lange, Maximilian Ortmeier und Jonas Wallny.

Leider waren aufgrund von Corona einige verhindert. Kersten Hahn, Verkehrsdirektor der Stadt Bad Mergentheim, lobte den Vorstand für das Engagement der Stadtkapelle. Vielleicht sei das Jubiläumsjahr ein guter Anlass, wieder auf die Stadtkapelle aufmerksam zu machen, neue Impulse zu setzen und dadurch auch wieder neue aktive Mitglieder zu gewinnen.

Frühlingskonzert erstes Highlight

Das erste Highlight im Jahr des 100-jährigen Bestehens der Stadtkapelle werde das Frühlingskonzert „100 Jahre Stadtkapelle Bad Mergentheim“ am Samstag, 2. April in der Wandelhalle sein.

Hier bietet die Stadtkapelle einen Streifzug durch das Repertoire der letzten 100 Jahre. Außerdem werden weitere verdiente aktive Mitglieder geehrt. Eröffnungsturmblasen ist am 6. Mai zusammen mit dem Wachaufzug der Historischen Deutschorden-Compagnie zu Mergentheim.