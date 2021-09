Bad Mergentheimer Stadtgebiet zweimal voll gesperrt

Bad Mergentheim. Wegen Fräsarbeiten mit anschließender Neu-Asphaltierung kommt es im Bad Mergentheimer Stadtgebiet an diesem Donnerstag zu zwei Vollsperrungen.

Im Bereich Wolfgangskapelle

Der Kreuzungsbereich an der Wolfgangskapelle, wo Theodor-Klotzbücher-Straße, Edelfinger Straße und Wolfgangstraße aufeinander treffen, wird ab 8 Uhr für den Verkehr gesperrt. Lediglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad kann man die Baustelle noch passieren. Alle Kraftfahrzeuge, die zwischen der Innenstadt und dem nördlichen Teil der Kernstadt sowie Löffelstelzen unterwegs sind, müssen die Baustelle weiträumig umfahren über die Bundesstraße B 290 nach Edelfingen und dann über die „Neue Lindenstraße“ nach Löffelstelzen – und umgekehrt. Anwohner sowie Anlieger der Edelfinger Straße fahren über Edelfingen und den Fahrradweg in die Straße ein und aus. Auf dem Radweg muss umsichtig gefahren werden. Gegen 16 Uhr kann der Verkehr die Kreuzung an der Wolfgangskapelle wieder passieren, da der neue Asphalt mit Wasser heruntergekühlt wird.

Bismarckstraße betroffen

Eine weitere Vollsperrung am gleichen Tag betrifft die Bismarckstraße im Bereich der 180-Grad-Kurve am alten Kiosk. Hier wird die Fahrbahn in beide Richtungen ab 9 Uhr für den Verkehr gesperrt. Diese Vollsperrung wird erst am Freitag, 10. September, gegen 8 Uhr aufgehoben. Die Umleitung zum Kernstadt-Gebiet nördlich der gesperrten Kreuzung an der Wolfgangskapelle erfolgt über die Löffelstelzer Steige. Wer weiter in die Innenstadt fahren will oder von dort kommt, muss – so lange die Kreuzungs-Sperrung parallel eingerichtet ist – ebenfalls weiträumig über Löffelstelzen und Edelfingen ausweichen.

Die Vollsperrungen haben auch Auswirkungen auf den Stadtbus-Verkehr: Die Linien 958 nach Igersheim und 957 nach Löffelstelzen entfallen am Donnerstag, 9. September, ersatzlos. Die Linie 957 bedient am Freitag, 10. September, bis 8 Uhr in Richtung Löffelstelzen lediglich die Haltestellen Bahnhof, Wolfgangstraße, Edelfinger Straße, Diabetes Klinik und Klinik Hohenlohe. stv

