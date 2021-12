Bad Mergentheimer Schüler spenden 1001 Euro für Haiti

Bad Mergentheim. Gemäß einer langjährigen Tradition der Hilfe begaben sich am Nikolaus-Tag an der Gewerblichen Schule in Bad Mergentheim engagierte Schülerinnen und Schüler auf den Weg durch die Klassenzimmer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das vergangene Jahr, so schilderte es Jürgen Schmitt, Vorsitzender der „Taubertäler Hilfsgemeinschaft“, bot erneut in Haiti sehr schwierige Begebenheiten: unter anderem eine pandemiebedingte Schulschließung zum Jahresbeginn und ein schweres Erdbeben mit weit über tausend Toten im August. Hier zeigte sich im Besonderen, wie nachhaltig das Konzept der „Luzia Academy“ nicht nur für die Schüler vor Ort ist, sondern für die Menschen des Landes. In dieser Not erwies sich die schuleigene Krankenstation als wertvoll, führt Jürgen Schmitt aus.

Verlässliche Anlaufstelle

Die Menschen im Einzugsbereich der Schule in Haiti fänden dort eine verlässliche Anlaufstelle für ihre Gesundheitsprobleme. Zudem konnte das medizinische Team nach dem Erdbeben zur Notversorgung der vielen Verletzten beitragen. Wie berichtet wurde, war dieses Team eines der ersten vor Ort. Ein weiteres Team, das zum Einflussbereich der Schule zählt, half als Bauteam bei der Errichtung von Unterkünften für Familien.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Und obschon solche Widrigkeiten tägliche Herausforderungen in dem sehr armen Karibik-Staat bringen, konnte diese Schule 403 Kindern eine qualifizierte Bildung ermöglichen, täglich eine warme Mittags-Mahlzeit und eine anständige Lebensumwelt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es ist jetzt der zweite Jahrgang, der das „Brévet“, vergleichbar mit unserem Hauptschulabschluss, erreicht hat, berichtet Schmitt. Die meisten dieser Jugendlichen gingen schon in den provisorischen Kindergarten in der Zeit nach dem verheerenden Erdbeben im Januar 2010. Die „Taubertäler Hilfsgemeinschaft“ hatte sie erfolgreich durch den Kindergarten und neun Jahre Schulbildung geführt.

Das größte Ziel liege in der Aufrechterhaltung bisheriger Erfolge, Finanzierungen von Berufsausbildungen ehemaliger Schüler wie beispielsweise Stipendien für ein Studium der Humanmedizin, so Schmitt.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hilfsprojekt „TAKE.ACTION” Charlotte Poth aus Röttingen will Jugendlichen in Uganda Ausbildung ermöglichen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Taubertäler Hilfsgemeinschaft engagiert sich Verein aus Lauda-Königshofen schickt Arzt ins Erdbebengebiet von Haiti Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Engagement Stiftung aus Lauda-Königshofen setzt sich für die Kleinsten in Äthiopien und Uganda ein Mehr erfahren

Um ein deutliches Zeichen der Unterstützung zu geben, packten die Schülerinnen und Schüler der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim hierfür kräftig mit an.

23 fleißige Schüler aus dem Technischen und Informationstechnischen Gymnasium sowie der Technikerschule besuchten in fünf Teams dafür 31 Klassen mit 482 Schülern in den ersten Unterrichtsstunden. Jeder besuchten Klasse wurde das Projekt der „Taubertäler Hilfsgemeinschaft“ in Haiti vorgestellt und fair gehandelte Schoko-Nikoläuse angeboten, woraufhin eine Tagesspendenhöhe von 938 Euro erreicht werden konnte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit Hilfe des Fördervereins der Gewerblichen Schule konnte die Spendensumme auf 1001 Euro erhöht werden. Die übrigen Nikoläuse gingen an die Tafel in Bad Mergentheim. gws