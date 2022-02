Bad Mergentheimer Schüler feiern Erfolg bei „Jugend musiziert”

Bad Mergentheim. Gleich drei Nachwuchs-Talente der Jugendmusikschule Bad Mergentheim sind beim Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ ausgezeichnet worden.

Endlich durfte der Wettbewerb in Schwäbisch Hall und Heilbronn wieder „live“ durchgeführt werden. „Das gab allen beteiligten Schülern, Lehrerinnen und Lehrern der Städtischen Jugendmusikschule einen zusätzlichen Motivationsschub in der letzten Vorbereitungsphase. Die intensive Vorbereitung auf den Wettbewerb, die zusätzliche Unterstützung vom Förderverein bekam, hat sich gelohnt“, sagt der stellvertretende Musikschul-Leiter Hubert Holzner.

Kairon Scott-Backes, Trompeter aus der Klasse von Henry Martinez, und Sebastian Knauff, der Klavier in der Klasse von Susanne Bunya-Schön lernt, hätten sich in den vergangenen Monaten wunderbar als Duo zusammengefunden. Sie erzielten nun in der Altersgruppe II (11 bis 12 Jahre) im Regionalwettbewerb in Schwäbisch Hall mit 23 Punkten einen sehr guten ersten Preis in der Kategorie „Klavier und ein Blechblasinstrument“.

In der Wertung Percussion-Solo, die in Heilbronn stattfand, bewies Moritz Hoffmeyer, der zur Klasse von Patrick Riegler gehört, seine Vielseitigkeit auf den verschiedensten Schlagzeug-Instrumenten und erreichte in der Wertung der Altersgruppe III (13 bis 14 Jahre) 24 Punkte und damit auch einen ersten Preis.

Somit konnten sich alle Teilnehmer der städtischen Jugendmusikschule Bad Mergentheim für den Landeswettbewerb qualifizieren, der vom 30. März bis zum 1. April 2022 in Pforzheim und Renningen stattfinden wird. Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ gilt als das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands mit einer jahrzehntelangen Tradition. Die Wertungen werden von einer dreiköpfigen Fachjury vorgenommen. Es gibt maximal 25 Punkte und ab 23 Punkten erfolgt die Weiterleitung zur nächsthöheren Wettbewerbsstufe. stv