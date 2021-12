Bad Mergentheimer Pfaadfinder holen Friedenslicht aus Bethlehem ins Taubertal

Bad Mergentheim. Im Rahmen der Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ haben die Bad Mergentheimer Pfadfinder das Friedenslicht ins Taubertal gebracht.

Auch in diesem anstrengenden Pandemiejahr sei es trotzdem möglich gewesen, das Friedenslicht aus Bethlehem in Bad Mergentheim empfangen zu können, schreiben die Pfadfinder in einer Pressemitteilung. Pünktlich zum dritten Advent reiste es von Stuttgart in die Bad Mergentheimer Marienkirche, wo es feierlich zur Familienroratemesse in eine eigens dafür vorgesehene, hübsch geschmückte schmiedeeiserne Laterne gestellt wurde. Dort scheint es über die Weihnachtszeit für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Umgebung.

Die Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ wird organisiert vom Ring deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände (RDP/ RdP) und der Altpfadfinder (VDAPG). Sie findet seit dem Jahr 1993 auch in Deutschland großen Zuspruch. Das Friedenslicht wird in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und nach Österreich gebracht. Von dort aus verbreitet es sich in viele europäische Länder.

In Bad Mergentheim setzte sich der Pfadfinderstamm „Hoch- und Deutschmeister Bad Mergentheim der DPSG“ für die Verbringung des Friedenslichtes nach Bad Mergentheim ein. pm

