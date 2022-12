Bad Mergentheimer Katholiken freuen sich über Wiedereröffnung "ihres" Münsters

Bad Mergentheim. Es war zweifellos kein „gewöhnlicher“ 2. Advent, denn – passend zur für Christen ja freudigen Adventszeit – beging die katholische Kirchengemeinde Bad Mergentheim am Sonntag ein ganz besonderes Fest: Die Wiedereröffnung des renovierten Münsters samt Orgelweihe. Kein Geringerer als Weihbischof Thomas Maria Renz war eigens dazu angereist, und zusammen mit Münsterpfarrer Thomas Frey, Francis Chukwudi Ihemeneke, Diakon Michael Raditsch und dem ehemaligen Münsterpfarrer und Dekan Ulrich Skobowsky gestaltete der Weihbischof den Festgottesdienst. Es sei „ein Tag, auf den viele monate-, ja jahrelang gewartet haben“, meinte der Weihbischof. Und weiter: „Die ganze Stadt, so hat man den Eindruck, freut sich.“ Das Münster sei ja „ein Stück weit der Heimatort“ der Gläubigen – „bei Gottesdiensten, aber auch einmal in einer stillen Stunde“. Und ganz zweifellos sei das Münster „ein Haus der Gemeinschaft“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1