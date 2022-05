Bad Mergentheimer Firma um Millionenbetrag betrogen

Bad Mergentheim. Bei einem jahrelangen Computerbetrug ist eine Bad Mergentheimer Firma um einen Millionenbetrag geschädigt worden. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim stehen zwei Männern im Alter von 32 und 33 Jahren im Verdacht, die Firma aus Bad Mergentheim über einen Zeitraum von sechs Jahren um 1,6 Millionen Euro betrogen zu haben.

In über 140 Fällen sollen Bestellungen manipuliert und dann die Erstellung von Rechnungen an eine Firma in Stuttgart verhindert worden sein. Im Gegenzug sollen die Beschuldigten von der begünstigten Firma finanzielle Zuwendungen erhalten haben.

Nach aufwändigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen, des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim gemeinsam

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren