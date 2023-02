Bad Mergentheimer Ehepaar unter Preisträgern

Bad Mergentheim. Die „Stiftung Wegzeichen-Lebenzeichen-Glaubenzeichen“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart vergibt regelmäßig Stiftungspreise für besonderes Engagement zum Erhalt, zur Neuerrichtung oder zur Dokumentation von christlichen Wegzeichen. Ein Ursula und Gerhard Zach aus Bad Mergentheim sind in diesem Jahr unter den Preisträgern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Groß sei laut Pressemitteilung die Anzahl von Bewerbungen aus allen Teilen der Diözese gewesen. „Es zeigt sich eindrucksvoll, dass Glaubenszeichen wie Feld- oder Hofkreuze, Kapellen und Bildstöcke heute immer noch – oder sogar mehr denn je – geschätzt, gepflegt, neu errichtet und genutzt werden“, schreibt die Stiftung. Und weiter: „Sie sind ein sichtbarer Teil unserer Kultur und Kulturlandschaft, sind gleichzeitig eindrückliche Zeichen von Frömmigkeit und Dankbarkeit und laden Menschen zum Innehalten, Einkehr oder Gebet ein.“

Preiswürdig: Ursula und Gerhard Zach aus Bad Mergentheim haben dieses Feldkreuz zwischen Wachbach und Hachtel aufwändig saniert. © Diözese Rottenburg-Stuttgart

Der Preis wurde an insgesamt acht Gruppen oder Privatpersonen verliehen. Sie hätten jeweils „in vorbildlicher Weise“ christliche Kleindenkmale instandgesetzt, neu errichtet oder über sie berichtet und damit auch zum Erhalt der württembergischen Kulturlandschaft beigetragen. Auch eine aufschlussreiche wissenschaftliche Arbeit über diese Denkmalgattung wurde ausgezeichnet. Unter den Preisträgern des Stiftungspreises ist auch ein Ehepaar aus Bad Mergentheim. Ursula und Gerhard Zach aus Bad Mergentheim haben ein Feldkreuz zwischen Wachbach und Hachtel aufwändig saniert. Weitere Preisträger sind: Der Verein St. Georgs-Kapelle aus Friedrichshafen für die Instandsetzung der um 1481 in Friedrichshafen erbauten St. Georgs- Kapelle. Thomas Schmid aus Westhausen-Westerhofen (Dekanat Ostalb) hat in aufwändiger Eigenarbeit ein Hofkreuzes in Westhausen wieder hergestellt.

Helga Stöhr-Klöble aus Schelklingen-Ingstetten (Dekanat Ehingen-Ulm) hat an der Stelle eines nicht mehr sanierbaren früheren Hofkreuzes ein neues errichtet. Albert Karle aus Bad Ditzenbach-Gosbach (Dekanat Göppingen-Geislingen) hat ein Feldkreuz restauriert, die Mitglieder der Katholischen Kirchengemeinde St. Maria Königin der Apostel in Baiersbronn (Dekanat Freudenstadt) haben einen neuen Bildstock geschaffen. Uwe Gorzalka und Familie Ernst aus Aichstetten (Dekanat Allgäu-Oberschwaben) haben ein neues modernes Wegkreuz in Eschach bei Aichstetten geschaffen. Jana Schumacher aus Tübingen (Dekanat Rottenburg) wurde für ihre Forschungen zu Kleindenkmalen im Schönbuch ausgezeichnet. Der Stiftungspreis wird auch 2023 ausgelobt, Bewerbungen werden bereits entgegen genommen. Insgesamt wird ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro ausgelobt, wobei eine Aufteilung auf mehrere Preisträgerinnen oder Preisträger möglich ist.

Preiswürdig sind zum Beispiel Aktivitäten zur Sicherung und zum Erhalt eines religiösen Kleindenkmals, Sanierungs- und Renovierungsarbeiten, die Dokumentation religiöser Kleindenkmale vor Ort oder auch die Neuerrichtung eines solchen.

Der Einsatz von Jugendlichen für die religiösen Wegzeichen wird mit einem Sonderpreis belohnt. Um den Stiftungspreis können sich nur Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine aus dem Gebiet der Diözese Rottenburg-Stuttgart bewerben, nicht aber kirchliche oder politische Gemeinden bzw. behördliche Einrichtungen. Für diese steht aber die Möglichkeit der regulären Förderung durch die Stiftung offen. Der Bewerbungsschluss ist am 31. Oktober 2023.