Bad Mergentheimer CDU veranstaltete erstes „Digitales Bürgerforum”

Bad Mergentheim. Ihr erstes „Digitales Bürgerforum“ veranstaltete kürzlich die Bad Mergentheimer CDU. „Eine gelungene Premiere voller kommunalpolitischer Themen und zahlreichen Wortmeldungen zu den unterschiedlichsten Anliegen der Teilnehmer“, wie CDU-Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzender Andreas Lehr am Ende bilanzierte.

Die angesprochenen Bürgeranliegen sollen auch der Stadtverwaltung zur Kenntnis gegeben werden, versprach Lehr, der einräumte, dass die Corona-Pandemie die Arbeit des Gemeinderats stark beeinflusst. Für Impulse auf lokaler Ebene habe sich die CDU vom Beginn der Krise an eingesetzt – unter anderem durch ein Aussetzen der Elternbeiträge in den Kindergärten, die Förderung für die Vereine sowie das lokale Wirtschaftsförderprogramm. Die Themenbreite der Gemeinderatsarbeit stellten dann mehrere Mitglieder der Fraktion in Impulsbeiträgen vor. Lehr selbst sprach über das Anliegen der CDU, das Ehrenamt zu stärken.

Manuela Zahn umriss den Bereich Kindergärten und Schulen, der mit seinem hohen Investitionsbedarf eine große Herausforderung für die Stadt darstellt. Zahn zeigte Verständnis für das Bedürfnis nach mehr Flexibilität in den Angeboten.

Die viel diskutierten Verkehrsmaßnahmen und die Chancen der Landesgartenschau 2034 rückte Alexander Hay in den Mittelpunkt. Zur Verkehrssituation sagte er: „Wir nehmen die Rückmeldungen und auch die Kritik zu den Verkehrsversuchen sehr ernst und sind in guten Gesprächen mit den Einwohnern der Holzapfelgasse, ebenso wie mit der Interessengruppe Herrenwiesen.“ Ziel müsse es sein, die Innenstadt attraktiv und erreichbar zu erhalten. Wohnqualität, Geschwindigkeit, Lärmbelastung, Radverkehr, Ausbau des ÖPNV seien zudem wichtige aktuelle Fragestellungen.

Über Herausforderungen für den städtischen Haushalt sprach Wolfgang Herz. „2021 wird uns wohl beim Schuldenabbau zurückwerfen“, sagte er über das zweite durch Corona geprägte Haushaltsjahr. Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts sei kaum zu erreichen, so Wolfgang Herz mit Blick auf die finanziellen Herausforderungen im Bereich Schulen und Kindergärten.

Hariolf Scherer widmete sich den Themen „Umwelt, Klima, Energie und Wasser“. Mit dem Runden Tisch „Biodiversität“ und der jüngst in den Gemeinderat eingebrachten Konzeption „Klima, Energie und Wasser“ zur Klimapolitik auf kommunaler Ebene hätten die Christdemokraten wesentliche Weichenstellungen gesetzt. Es gelte sich einerseits gegen Wetterereignisse wie Starkregen zu wappnen und gleichzeitig dafür Vorsorge zu treffen, möglichst viel Regenwasser zu speichern und zu nutzen. Scherer sprach in diesem Zusammenhang von der „Schwammstadt“.

Dass bei all den Aufgaben die Kommunalpolitik die Menschen in den Mittelpunkt stellen muss, darauf zielte abschließend Katrin Löbbecke bei den Themen „Familie, Jugend und Senioren“ ab. Sie gab das Ziel aus, die Stadt auf dem Weg zu einer familienfreundlichen Gesellschaft noch attraktiver zu machen. Die Wege dahin seien vielfältig: Mit dem virtuellen Familienzentrum gebe es ein erstes konkretes Angebot. Ein Mehrgenerationenhaus könnte ihrer Meinung nach folgen. Mobilität und Teilhabe sei für die älteren Bürger ebenso wichtig wie Barrierefreiheit auch bei Straßen und Gehwegen.

Dem Reigen durch die kommunalpolitischen Themenfelder folgte eine ganze Reihe von kritischen Nachfragen und Anregungen. Von dem Wunsch nach einem investorenfreundlicheren Klima in der Stadtverwaltung, dem Bau von Feld- und Radwegen, der Haltung zur Freiflächenphotovoltaik und der Betreuung in den Mergentheimer Kindergärten.

In die Diskussion schaltete sich auch der frühere Fraktionsvorsitzende Klaus-Peter Pfahler ein, der mahnte den Investitionsstau im Straßenbau nicht aus den Augen zu verlieren. Er wies zudem darauf hin, dass die Sperrung des Deutschordensplatzes für den Fahrzeugverkehr am Wochenende kaum Beachtung finde.

Nach rund zwei Stunden zog Andreas Lehr ein positives Fazit dieser Premiere. Das „Digitale Bürgerforum“ werde man fortsetzen, auch wenn alle hoffen, dass alsbald direkte Begegnungen im größeren Umfang möglich sind. cdu