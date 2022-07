Die letzten 500 Meter, drei Boote an der Spitze. Neuseeland setzt sich nach vorne ab. Für Deutschland geht es um Silber. Die Briten bringen Tempo ins Boot, fahren Bug an Bug auf. Noch 50 Meter. Ein letzter Ruderschlag. Bangen auf das Ergebnis. Dann steht fest: Der deutsche Achter holt sich Olympisches Silber im Ruderfinale in Tokio!

Es ist ein großartiger Erfolg, auch für ihn:

...