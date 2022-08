Bad Mergentheim will konkreten „Fahrplan“ zur Klimaneutralität bis 2034 erarbeiten

In Bad Mergentheim läuft die so genannte „Fokusberatung“, um ein ganzheitliches Klimaschutzkonzept vorzubereiten.

Bad Mergentheim. Der menschengemachte Klimawandel wird zunehmend beschleunigt und die Klimafolgen immer spürbarer. Extremwetterereignisse wie die aktuelle Hitzeperiode oder Starkregenereignisse, wie im vergangenen Jahr im Ahrtal, häufen sich. Der Ruf nach Klimaschutz wird somit immer lauter und dringlicher. Bund, Land und einige Kommunen haben das Ziel der Klimaneutralität bereits verabschiedet.

Nach mehreren Terminen auf der Verwaltungsebene fand inzwischen auch ein Politik-Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderates in Bad Mergentheim statt. Die „Fokusberatung“ soll helfen, ein ganzheitliches Klimaschutzkonzept vorzubereiten.

„Klimaschutz ist eine der zentralen Aufgaben unserer Zeit, zu der jede und jeder einzelne einen Beitrag leisten sollte. Auch wir als Stadt Bad Mergentheim haben uns in unserem integrierten Stadtentwicklungskonzept bereits im vergangenen Jahr das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2034 klimaneutral zu sein“, sagt Oberbürgermeister Udo Glatthaar. Das sei ein ehrgeiziger Zeitplan - und das Ziel-Jahr bewusst gewählt. Dann richtet die Kurstadt die Landesgartenschau aus und will zu diesem Zeitpunkt bereits ein klimaneutraler Gastgeber sein.

Diese ehrgeizig definierte Vorgabe bedeutet, dass sich neben den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft auch die Stadt Bad Mergentheim dem Klimaschutz widmen muss, ihr Handeln verstärkt darauf ausrichten wird – und dass sie sich bestmöglich an die Klimafolgen anpasst.

Aus diesem Grund wurde das Stadtwerk Tauberfranken mit seiner Klimaschutzmanagerin Ann-Kathrin Murphy beauftragt, eine so genannte „Fokusberatung“ durchzuführen. Diese ist zu 75 Prozent vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. „Als Daseinsvorsorger kommt den Städten und Gemeinden im Klimaschutz eine besonders wichtige Rolle zu“, sagt Ann-Kathrin Murphy. „Die Fokusberatung dient als Einstieg und unterstützt die Verwaltung dabei, den kommunalen Klimaschutz nachhaltig in Bad Mergentheim zu verankern.“

So wurde innerhalb der Verwaltung ämterübergreifend ein Lenkungskreis gegründet, in dem gemeinsam mit OB Udo Glatthaar und Ann-Kathrin Murphy Handlungsfelder und Klimaschutzmaßnahmen definiert wurden, die es nun weiter auszuarbeiten gilt. Insbesondere die Handlungsfelder Klimafolgenanpassung und Biodiversität, Mobilität, Siedlungsentwicklung, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sowie Ressourcenschutz und nachhaltige Beschaffung wurden für die Stadt Bad Mergentheim als relevant erachtet.

Im Rahmen eines Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats wurden Ende Juli konkrete Maßnahmen definiert, deren Umsetzung im Laufe der Beratung angestoßen werden soll. Dabei lag der Fokus insbesondere auf Handlungsschritten im Themenfeld der Klimafolgenanpassung, wie die Schaffung weiterer Grünflächen oder die Aufwertung von Biotopen, dem Handlungsfeld der Erneuerbaren Energien und dem damit verbundenen notwendigen Ausbau sowie dem Handlungsfeld der Siedlungsentwicklung. Hier wurde der nachhaltige Umgang mit Flächen für die Stadt als besonders wichtig erachtet.

Um das Ziel der Klimaneutralität erreichen zu können, gilt es im nächsten Schritt, einen Fahrplan für das angestrebte Klimaschutzkonzept zu erarbeiten.

Er definiert, wie die Klimaneutralität bis 2034 erreicht werden kann. Dazu wird auch die Einstellung eines Klimaschutzmanagers oder einer Klimaschutzmanagerin in der Verwaltung als wichtiger Schritt diskutiert.

Zur Koordination von Klimaschutzmaßnahmen sowie als Ansprechperson für Bürgerinnen und Bürger, für Verwaltung, Wirtschaft oder Politik kann diese vom Bund geförderte Stelle für Bad Mergentheim ein wichtiger Schritt sein, so ein Ergebnis der Beratungen. Derzeit wird dies in den Fraktionen besprochen.

Nach weiteren Arbeitsterminen im Herbst soll der Bericht zur Fokusberatung noch in diesem Jahr im Gemeinderat verabschiedet werden. Schon Anfang kommenden Jahres könnte der Klimaschutz in Bad Mergentheim fest institutionalisiert werden und die Konzeptions- und Umsetzungsphase starten, die 2034 am Ziel sein soll. stv