Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Baustelle an der Kreuzung B 19/B 290 am Bad Mergentheimer Stadtrand - Maßnahme im Zeitplan / Neue Asphaltschicht bereits aufgebracht / Ampel wird installiert Bad Mergentheim: Vollsperrung am Verkehrsknoten endet in Kürze

Die Vollsperrung des Verkehrsknotens B 19/B 290 am Stadtrand von Bad Mergentheim soll spätestens am Samstag aufgehoben werden. Das bestätigt das Regierungspräsidium in Stuttgart.