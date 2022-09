Bad Mergentheim: Urururenkel kam zum Jubiläum

Bad Mergentheim. Eine Reihe von Ehrengäste war gekommen, unter anderem MdL Wolfgang Reinhart, Aufsichtsratsvorsitzender der Kurverwaltung, Kreisentwicklungs- und Bildungsdezernentin Ursula Mühleck in Vertretung von Landrat Christoph Schauder, Andreas Lehr, Bürgermeisterstellvertreter und Mitglied des Kurverwaltungsaufsichtsrates sowie Ex-Kurdirektorin Katrin Löbbecke.

Gekommen war aber auch Wolfgang Böhler aus Böblingen, Urururenkel des Schäfers Franz Gehrig, der die Heilquellen in der späteren Kur- und Gesundheitsstadt entdeckt hatte. Böhler wurde in Bad Mergentheim geboren und verbrachte die ersten Kindheitsjahre in Laudenbach, bevor er nach Böblingen zog. Den Kontakt zu seiner Geburtsstadt hat er nie aufgegeben: zweimal im Jahr kommt er zu Besuch.

Nicht nur, so MdL Wolfgang Reinhart in seiner Festansprache, feiere man in diesem Jahr die Vereinigung von Baden und Württemberg zu einem Bundesland. Im selben Jahr begannen die Bohrarbeiten für die Paulsquelle auf Initiative des damaligen Kurdirektors Arthur Paul.

Landesweite Bedeutung

Die landes- und bundesweite Bedeutung der Kurstadt als Gesundheitsstandort sei den vier Heilquellen zu verdanken. Der Ursprung dieser fast 200-jährigen Historie liege im Jahr 1826, als der Schäfer Franz Gehrig zufällig bemerkt habe, dass seine Schafe sich um ein Rinnsal drängten, das offenbar salzig schmeckte. Die Paulsquelle war nach der Wilhelms-, Karls- und Albertquelle die vierte entdeckte Bad Mergentheimer Heilquelle. Mit Blick in die nähere Zukunft kündigte Reinhart große Investitionen an, denn alleine die beabsichtigte Sanierung der denkmalgeschützten Wandelhalle werde statt anfangs auf zwölf mittlerweile auf rund 18 Millionen Euro beziffert.

Auch das geplante 40-Millionen-Euro-Projekt „MediSpa“ bewirke absehbar einen großen Entwicklungsschub für Stadt und Region.

Den Hut geworfen

„Als Kurdirektor Arthur Paul mit Professor Dr. Walter Carlé und dem Bohrmeister auf dem vorgesehenen Flurstück nahe der Bahnlinie stand, fragte er den Geologen, wo man mit den für die Bohrungen beginnen solle. Als Carlé antwortete, dass dies gleichgültig sei, warf Paul seinen Hut in die Luft und an der Stelle, wo er landete, wurde das Bohrgerät angesetzt“, erzählte Kurdirektor Sven Dell in seinem Kurzvortrag. Paul habe später das Bundesverdienstkreuz erhalten. „Die größte Auszeichnung war jedoch, dass der Verwaltungsrat ihn damit ehrte, dass die Quelle fortan seinen Namen trug“, konstatierte Dell.

Während der Bohrungen habe sich herausgestellt, dass es sich um eine kohlensäurehaltige und heilkräftige Sole handele, die im Wesentlichen nur für Badezwecke geeignet sei. Außerdem komme inzwischen das Solewasser der Paulsquelle im Gradierpavillon des Kurparks zum Einsatz. „Die mit Salzen und Mineralstoffen angereicherte und befeuchtete Luft ist fast völlig frei von Pollen und somit eine Wohltat zum Beispiel für Asthmatiker oder Allergiker“, erklärte der Kurdirektor. Schäfer und Stadtführer Wolfgang Willig stellte seine aus hochwertigem Schwarzdornholz gefertigte Schippe vor, die er als ersten Preis beim Schauhüten im Rahmen des berühmten Schäferlaufs in Markgröningen erhalten habe. Das Gradierwerk sei ebenfalls aus Schwarzdornholz erbaut worden, das aus dem „Schlehengäu“ bei Markgröningen stamme. Außerdem zog Willig, verkleidet als Schäfer „Franz“, die Sieger eines Gewinnspiels der Kurverwaltung, bei dem attraktive Preise winkten wie etwa Gutscheine für Badeartikel, Eintrittskarten in die Solymar Therme oder aus der Paulsquelle produzierte Soleseifen einer einmaligen Sonderedition „Rose“.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt und ein anschließender Empfang durch das Kurensemble. Begleitend zum Jubiläum präsentierte die Kurverwaltung unter dem Wandelgang eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Paulsquelle. Zuvor hatten Interessenten die Gelegenheit, an einer Atembalance-Schnupperstunde teilzunehmen.