Bad Mergentheim: Stadtkloster ist ein offenes Haus für alle

Bad Mergentheim. Seit Dezember 2019 gibt es das „Stadtkloster“ in der Marienstraße und mit ihm das „Geistliche Zentrum“. Doch ein Kloster ist es nicht. Die Nachfolger der Kapuzinermönche sind erstens Frauen und zweitens „Schwestern“ vom Orden der Franziskanerinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Reporter erlebt seine erste Überraschung, als er an der Tür des Stadtklosters die Klingel des „Geistlichen Zentrums“ drückt. Die „zivil“ gekleidete Frau, die er auf dem Weg zur Tür fast übersieht – sie ist mit Gartenarbeit beschäftigt – spricht ihn an. Was er den wolle, fragt sie mit einem auffallend freundlich-offenen Ton. „Einen Pressetermin im Stadtkloster!“, sagt der Reporter. Das sei sehr schön, sie sei die Leiterin des Konvents. „Schwester Birgit“, stellt sie sich vor. Der Termin mit ihr für das Pressegespräch ist schnell vereinbart.

Überraschung Nummer zwei für den Reporter ist dann beim Termin einige Tage später erneut Schwester Birgit – wie eine Nonne sieht die Franziskanerin wieder nicht aus. Kann sie auch nicht, denn „wir sind keine Nonnen, sondern Schwestern“, macht sie deutlich. Sie leite zwar den Konvent, sei hier im Hause auch die Oberin, „aber wir sind hier nur zu viert“. Die „höheren Amtsträgerinnen“ seien alle in Sießen.

Überrascht

Im Stadtkloster, genauer gesagt im „Geistlichen Zentrum“, wirkt diese kleine Schar frisch-fröhlicher Schwestern, wie der Reporter schnell feststellt. Nein, ein so offenes und fröhliches Willkommenslächeln hat er nicht erwartet und ist deshalb auch freudig überrascht. Alles, was er zuvor gedanklich mit Kloster verbunden hat, platzt wie eine Seifenblase. Hier ist nichts abgeschieden, düster und verschlossen, vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Das Wort „Stadtkloster“ ist eben nur der Hausname. Das „Geistliche Zentrum“, geleitet von Schwester Birgit Reutemann, ist vor allem ein offenes Haus mit einem Angebot nach draußen – „hin zu und für die Menschen“, betont die Leiterin. Das ist spürbar und sichtbar, denn dunkle Kammern gibt es nicht. Alle Räume sind hell und luftig, auch die „Zellen“ der Schwestern.

„Wir sind ein offenes Haus, der Austausch mit den Menschen ist uns wichtig“, so Schwester Birgit. © Hans-Peter Kuhnhaeuser

Geboten wird hier ein vielfältiges Programm, und die entsprechenden Flyer sind voll mit diversen Angeboten. Unter den Überschriften „Atemholen bei Gott“, „Ort für Seele und Leib“, „Bibel trifft Leben“ oder auch „Meinem Leben Worte geben“ sind zahlreiche Veranstaltungen aufgeführt. „Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, ja selbst für ganze Familien“, betont Schwester Birgit und macht dabei darauf aufmerksam, dass man auch für Kooperationen offen sei. „Wir sind ökumenisch vernetzt mit der evangelischen Kirchengemeinde.“

Wichtig beim Programm sei, dass „wir viele jahreszeitlich passende Angebote haben“, es aber eben auch sozusagen freischwebende Möglichkeiten gibt. So etwa „Beten und Büffeln“ – was sich an Schülerinnen und Schüler ab der 11. Klasse sowie an Studierende richtet. Die jungen Leute können sich für einen oder mehrere Tage im Zentrum zurückziehen und „in ruhiger Atmosphäre lernen. Die Teilnahme am Gebet und an den Mahlzeiten der Schwestern geben dem Tag eine klare Struktur“, heißt es dazu im „Gast im Kloster“-Infoblatt. Und ja, auch WLAN ist vorhanden.

Seele baumeln lassen

Kurz gesagt: Im Geistlichen Zentrum „kann man die Seele baumeln lassen“, sagt Schwester Birgit. Ein- und Auftauchen in in eine etwas andere Welt, auf die Seele, das Herz und den Leib achten, der Religion einen Raum geben und – etwa beim Meditieren unter fachlicher Anleitung – „ein Stück weit sich selbst finden“. Oder ganz einfach mal einen anderen Blick auf die Botschaft von Jesus Christus und der Bibel richten. „Man muss sich nur die Zeit nehmen“, sagt die Schwester dazu. Übrigens: Alle Angebote richten sich an Menschen aller Religionen – selbst Atheisten können kommen. „Missionieren? Nein, das machen wir nicht.“ Aber Hilfestellung bei und auf der Suche nach Gott wird auf Wunsch natürlich geleistet.

Mehr zum Thema Katholische Kirche Papst an junge Leute: «Sex ist eine wunderschöne Sache» Mehr erfahren US-Politik Biden spricht erneut über Plan für weitere Kandidatur 2024 Mehr erfahren Prostitution Widerstand gegen geplantes Erotik-Zentrum in Amsterdam Mehr erfahren

Generell seien die Veranstaltungen geschätzt, was sich an der „guten Nachfrage“ zeige. In der Regel kämen 20 bis 30 Personen zu den diversen Angeboten, „gelegentlich auch mehr. Wir mussten noch kein Angebot absagen“, berichtet die Schwester. Das spricht nicht nur für die Attraktivität des Programms, sondern auch für die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Deren Alter sei unterschiedlich, „ganz generell sind alle Altersgruppen da“, erläutert Schwester Birgit. Und sie betont auch, dass man keine Konkurrenz zu anderen Angeboten sein wolle. Man leistet sich „eine sehr intensive Vorbereitung, um Korrelationen mit anderen Terminen“ zu verhindern, sagt die Leiterin und ergänzt: „Wir bieten ein ergänzendes, aber durchaus eigenständiges Angebot.“

Große Nachfrage

Was die Schwestern besonders erfreue, sei es, „hier mit unseren Angeboten viele Menschen kennenlernen zu dürfen. Der Austausch ist uns wichtig.“ Überdies sei der Tag mit der ständigen Begegnung sowie den religiösen Exerzitien „gut strukturiert“. Und nein, langweilig werde es weder den Schwestern noch den Gästen und Teilnehmern.

Wie und warum sie und ihre Mitschwestern nach Bad Mergentheim gekommen seien, will der Reporter natürlich auch wissen. „Ich hatte schon viele Stationen im Leben als Schwester, sagt die „Oberin“ und betont, dass auch ihre Mitschwestern über reiche Erfahrungen verfügen. „Wir sind alle gerne hierher gekommen.“

Als der Orden sie angefragt habe, „fand ich das Angebot interessant und gut. Da habe ich zugesagt.“ Hier könne sie „eigene Ideen umsetzen, zumal mir die Arbeit mit Menschen alles Altersgruppen gefällt“. Und Gästen, besonders jungen Frauen „ein Bild vom Schwesterntum bei den Franziskanerinnen zu vermitteln, das sei ja auch eine reizvolle Aufgabe, sagt Schwester Birgit dem Reporter.

„Mitleben und Mitarbeiten“

Einen persönlichen Eindruck können (junge) Frauen sich als Gast im Kloster beim Programmpunkt „Mitleben – Mitbeten – Mitarbeiten für Frauen“ verschaffen. Durch die tägliche etwa vier Stunden umfassende Mitarbeit ist dieses Angebot sogar kostenfrei. Ansonsten sind die Teilnehmergebühren oder auch die Beträge, die Gäste entrichten müssen, alles andere als teuer, wie ein Blick auf die Flyer verrät.