Bad Mergentheim präsentiert 2021 wieder „Die klingende Bergweihnacht”

Bad Mergentheim. Alle Jahre wieder präsentiert die Klingende Bergweihnacht die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene. Dieses Jahr sind mit dabei: Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Geri der Klostertaler, Robin Leon, Nadin Meypo und Pauline. „Die Klingende Bergweihnacht“ ist in Bad Mergentheim im Kurhaus am Sonntag, 19. Dezember, ab 19 Uhr zu erleben. Die exklusiven Stars der Volksmusik- und Schlager-Szene überzeugen mit erstklassigen, klangvollen und stimmungsvollen Liedern. Sie entführen ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der Klingenden Bergweihnacht und versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit viel Zeit zum Träumen und Abschalten. Für alle Schlagerfreunde gibt es Tickets unter www.amtix.de oder unter der Hotline 07223 / 9534466 und bei den Fränkischen Nachrichten.

