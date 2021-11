Bad Mergentheim: PKW-Fahrer ohne Papiere, aber unter Drogen unterwegs

Bad Mergentheim. Ein 34-Jähriger war am Samstagabend mit seinem Pkw in Bad Mergentheim unterwegs, obwohl er berauscht durch Drogen war und keine Fahrerlaubnis besaß. Gegen 21.30 Uhr befuhr der Mann mit seiner Mercedes A-Klasse die Kapuzinerstraße in Richtung Schloss. Hierbei ignorierte er ein Durchfahrtsverbotsschild und fuhr weiter. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 34-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß und unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und verlief positiv. Daraufhin ging es für den Fahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme. Der 34-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1