Bad Mergentheim: Petition zur Fleischer-Klasse bleibt ohne Erfolg

Bad Mergentheim/Stuttgart. Für den Erhalt der Fleischer- und -Fachverkäufer-Ausbildung an der Gewerblichen Schule kämpfte Manfred Silberzahn, fand fast 4000 Unterstützer auf einer Unterschriftenliste und schaltete sogar den Petitionsausschuss des Landtages ein (wir berichteten). Doch ohne Erfolg. Der Ausschuss hat am Donnerstag in Stuttgart einstimmig entschieden, dass dem Anliegen „nicht abgeholfen werden kann“.

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Thomas Marwein (Grüne), erläuterte die Einschätzung des Gremiums im Telefonat mit der Redaktion. Man habe im Rahmen der eigenen Recherchen zum Thema festgestellt, dass nur sehr wenige Schüler für diese Ausbildungswege in Bad Mergentheim übrig geblieben seien und dies einen Weiterbetrieb tatsächlich nicht rechtfertige. Eine ausführliche Berichterstattung erfolgt in der Samstagsausgabe.