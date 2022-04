Bad Mergentheim: Orgelkonzert zu den Kreuzwegbildern am 10. April

Bad Mergentheim. Zur Ausstellung der Bilder zu den Kreuzwegstationen von Rosemarie Hesselbacher bietet die Evangelische Kirchengemeinde Bad Mergentheim am Sonntagabend, 10. April, um 19 Uhr ein besonderes Kunst- und Klangerlebnis in die Schlosskirche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klaus Rothaupt wird zu den einzelnen Kreuzwegstationen Orgelimprovisationen spielen, die die Bilder des Kreuzweges reflektieren. Die Orgelimprovisationen lassen Passionslieder und gregorianische Motive anklingen. „Die Grausamkeit des Kreuzes einerseits und das Kreuz als Zeichen der Hoffnung und des Lebens, das alles soll Ausdruck finden in meiner Musik.“ So beschreibt Klaus Rothaupt seine Orgelimprovisationen. Kirchenmusikdirektor Klaus Rothaupt war bis zu seinem Ruhestand Bezirkskantor in Göppingen, er war Dozent an der Hochschule für Kirchenmusik in Esslingen und Tübingen und nahm an zahlreichen Rundfunkaufnahmen und CD-Einspielungen teil. Außerdem war er Mitglied des bis 2016 unter der Leitung von Helmuth Rilling bestehenden Bach-Collegiums Stuttgart.

Er lebt heute mit seiner Frau, Kirchenmusikdirektorin Verena Rothaupt, im Ruhestand in Schwäbisch Hall. Auch die Künstlerin Rosemarie Hesselbacher wird an diesem Abend zugegen sein. Sie ist gespannt und freut sich auf dieses Ineinander von Musik und Bildender Kunst an diesem Abend. Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit, mit beiden Künstlern ins Gespräch zu kommen. rk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2