Bad Mergentheim: Neues Angebot für tausende derzeit unversorgte Hausarztpatienten

Allgemeinmedizinerin Silke Stahnke (rechts) und ihre Kollegin Dr. Isabella Fini (vorne) arbeiten ab sofort im Team des Medizinischen Versorgungszentrums, kurz MVZ, am Caritas-Krankenhaus mit Allgemeinmediziner Nandor Hänsel (hinten) und den beiden Medizinischen Fachangestellten Katharina Schmitt (Leitung) und Susanne Fleuchaus (links). Seit dreieinhalb Wochen sind drei Hausarztpraxen in Bad Mergentheim geschlossen, darunter auch die Praxis Stahnke in der Poststraße.

© Caritas-Krankenhaus