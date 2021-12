Bad Mergentheim: Neue Wege gegen den Pflegemangel

Bad Mergentheim. Vor allem in den stark spezialisierten Bereichen wie Intensiv- oder Anästhesiepflege ist der Nachwuchsmangel eklatant. Die Corona-Krise hat diese Situation noch einmal verschärft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um dieser Misere entgegenzusteuern, haben sich die Verantwortlichen des Caritas-Krankenhauses entschlossen neue Wege zu gehen. In Kooperation mit dem Asklepios-Bildungszentrum in Wiesbaden wurde bereits vor Jahren ein Ausbildungsplatz für den Beruf einer Anästhesietechnischen Assistentin (ATA) geschaffen. Inzwischen ist die dreijährige Ausbildung abgeschlossen und mit Denise Streichsbier hat das Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim die erste im Main-Tauber-Kreis ausgebildete ATA in ihren Reihen.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Gerald Beitel, OP-Leitung Pflege (Anästhesiepflege), hat die neue Kollegin in der Praxisausbildung über drei Jahre begleitet und ist froh, dass sie nun als Mitarbeiterin das Anästhesie-Team unterstützen wird. „Mit der ATA-Ausbildung haben wir die Möglichkeit, junge Menschen für das Fachgebiet der Anästhesie zu begeistern und ihnen eine breitgefächerte, fundierte Ausbildung zu ermöglichen“. Ebenso voll des Lobes ist auch Pflegedirektor Frank Feinauer: „Wir haben im Bereich der OP-Pflege schon jahrelang sehr gute Erfahrungen mit einer spezialisierten Ausbildung sammeln können. Mit der ATA-Ausbildung konnten wir nun unser schon sehr breit aufgestelltes Angebot noch weiter verbessern.“ „Der Beruf der ATA ist im Vergleich zur Pflege ein relativ neues Berufsbild im deutschen Gesundheitswesen“, erklärt ergänzend der Chefarzt der Anästhesie, Professor Dr. Hubert Böhrer. Mit dieser Ausbildung werde der Zugang zu einer anästhesiespezifischen Fachqualifikation direkt ermöglicht. Dieser sei bisher nur über eine Pflegeausbildung und eine anschließende Fachweiterbildung möglich gewesen. Insgesamt sechs Jahre vergehen dann, bis diese Ausbildung abgeschlossen ist. „Die hoch spezialisierten ATA sind dagegen nach einer dreijährigen Ausbildung in den gleichen Bereichen tätig wie die Mitarbeiter der Anästhesiepflege“, so Chefarzt Dr. Böhrer. Insgesamt 4600 Stunden Ausbildung in 18 verschiedenen Fächern müssen in den drei Jahren absolviert werden. Neben einer schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung steht auch eine praktische Prüfung im OP-Bereich an.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Focus-Klinikliste Vier Fachbereiche des Caritas-Krankenhauses in der Focus-Liste besonders empfohlen Mehr erfahren Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim: Zwölf junge Pflegekräfte haben Abschluss in der Tasche Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schoko-Nikoläuse verteilt AfD-Demonstration in Bad Mergentheim: „Wir sind empört und fassungslos” Mehr erfahren

Denise Streichsbier hat sich vor allem wegen des breitgefächerten Aufgabengebietes für die Ausbildung in der Anästhesie entschieden. „Es wird nie langweilig, da man täglich in einem anderen OP-Fachgebiet eingeteilt ist. Die Patienten weisen die unterschiedlichsten Krankheitsbilder auf, die ich im Rahmen der Narkose berücksichtigen muss“, berichtet sie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fast alle Patienten hätten vor einer Operation Angst. „Im psychosozialen Bereich ist daher die wichtigste Aufgabe des Anästhesie-Teams, mit den Patienten eine gemeinsame Vertrauensbasis aufzubauen“, so die ATA weiter. Die Geschichte der Ausbildung ATA resultiert aus den Ausbildungsplatzkürzungen in der Krankenpflege in den achtziger und neunziger Jahren, geringer werdenden Bewerbungen und der Veränderung während der Krankenpflegeausbildung: die Anästhesieabteilung lernt man hier nur noch sehr selten kennen.

Aus dem sich daraus ergebenden Fachkräftemangel wurde, um weiterhin eine qualifizierte Arbeit in der Anästhesie gewährleisten zu können, der Gedanke an eine anästhesiespezifische Ausbildung – unabhängig von der Krankenpflegeausbildung – geboren. Es entstand zunächst das Pilotprojekt der ATA-Ausbildung am Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Die erste Schule, die diesen Schritt praktisch vollzogen hat, war das Martin-Luther-Universitätsklinikum in Halle-Wittenberg. Schon im darauffolgenden Jahr eröffnete das Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main den ersten ATA-Lehrgang.

Das Pilotprojekt hat sich bis heute immer weiter etabliert. Der Ausbildungsplatz im Caritas für das Jahr 2021 ist bereits vergeben, für das Jahr 2022 sind allerdings noch Bewerbungen möglich. ak/ckbm