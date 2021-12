Bad Mergentheim: Neue VHS-Kursangebote – teils online, teils in Präsenz

Bad Mergentheim. An der Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Hier einen kurzen Überblick.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei widmet sich der Vortragsabend „Schule in Zeiten von Corona“, einem aktuellen Thema. Dr. Katharina Werner vom ifo Zentrum für Bildungsökonomik in München referiert online am Montag, 20. Dezember, über kurz- und langfristige Konsequenzen von Schulschließungen. Bereits am Mittwoch, 8. Dezember, gibt es bei einem Informationsvortrag in Präsenz Tipps zum Thema Rente: „Rente erst mit 67 – und dann noch Steuern zahlen?“, lautet der Titel. In der Reihe „Die Kunst des Lebens“, wird am Samstag, 11. Dezember, ein Tagesworkshop in Präsenz angeboten, bei dem es darum geht, eigene Fähigkeiten zu erkennen und zu nutzen.

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Vier Deutsch-Sprachkurse starten im Dezember: Deutsch A1.2 am Abend ab Mittwoch, 22. Dezember, 15 Termine; Deutsch A1.2 am Vormittag ab Dienstag, 21. Dezember, 15 Termine; Deutsch A2.2 kompakt ab Samstag, 11. Dezember, 19 Termine, teils auch im Online-Unterricht sowie Deutsch A2.2 am Abend ab Montag, 13. Dezember, 15 Termine.

Chinas große Umwälzung

Alle weiteren neuen Angebote sind Online-Kurse oder Online-Vorträge, die ausschließlich auf digitalem Wege stattfinden: „Der Ursprung der Kooperation beim Menschen“, Einzeltermin am Mittwoch, 15. Dezember; „Chinas große Umwälzung“, Einzeltermin am Freitag, 10. Dezember; Digitalisierung im Gesundheitswesen, Einzeltermin am Dienstag, 7. Dezember; „Geld verdienen im Internet durch Verkaufen“, Einzeltermin am Samstag, 4. Dezember; „Motivieren - Delegieren - Kritisieren“ für Führungskräfte, Einzeltermin am Dienstag, 14. Dezember. Schon jetzt weist die Volkshochschule darauf hin, dass in der zweiten Ferienwoche im Januar wieder zwei Englischkurse in Präsenz für Schüler angeboten werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Kostenlose Hotspots eingerichtet Bad Mergentheim: Öffentliches WLAN in weiteren Ortsteilen Mehr erfahren Auf der Autobahn 81 Jetzt heulen zwei Wölfe um Aufmerksamkeit für Bad Mergentheim Mehr erfahren VHS-Programm Bad Mergentheim: Die eigenen Stärken bei VHS-Kurs entdecken Mehr erfahren

Zum Einen der „Discussion Club“, der am Montag, 3. Januar, beginnt, und sich bei insgesamt vier Terminen an Schüler der zehnten und zwölften Klasse richtet; und zum Anderen der Vorbereitungskurs auf die Realschulprüfung Englisch (ehemals Eurokom), der ebenfalls am 3. Januar beginnt und drei Termine umfasst.

Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen ist telefonisch unter Telefon 07931/574300, möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de.