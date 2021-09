Bad Mergentheim: Modehaus Kuhn startet mit neuer Führung

Bad Mergentheim. Mit frischen Kräften der Krise trotzen und aufbrechen in eine neue Zukunft mit dem Ziel einer Service-Oase für die Kunden weit über die Stadtgrenzen hinaus. Das hat sich die neue Geschäftsführung vom Modehaus Kuhn vorgenommen. Im August sind die beiden Nachfolger Maike und Johannes Kuhn zu Geschäftsführern der Modehaus Kuhn GmbH ernannt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide freuen sich laut Pressemitteilung auf die vor ihnen liegende Aufgabe, auf die sie sich über mehrere Stationen vorbereitet haben. Maike mit einem Studium in Nagold und viel praktischer Erfahrung im Vertrieb und Einzelhandel in der Modebranche und Johannes mit einem Studium in Reutlingen und Hong Kong sowie praktischer Erfahrung in der Unternehmensberatung.

Maike und Johannes Kuhn übernehmen die Geschäftsführung des Modehauses Kuhn. © Modehaus Kuhn

Vor etwa drei Jahren sind sie nach Bad Mergentheim gekommen, um sich in ihre zukünftigen Aufgaben einzuarbeiten und zu prüfen, ob die Selbstständigkeit im Einzelhandel die „richtige“ Berufswahl ist. Nachdem sie die schwere Krise 2019 und 2020 im Einzelhandel durchlebt haben, haben sich nun beide – krisengestählt durch die Corona-Pandemie – entschieden, das Modehaus in dritter Generation weiterzuführen und daran zu arbeiten, dass ihre Kunden im Modehaus Kuhn eine Service-Oase erleben können.

Ein großes Ziel, dass sich beide gesetzt haben, ist die Entwicklung von Bad Mergentheim als Tourismus- und Einkaufsstandort aktiv mitzugestalten. mhk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2