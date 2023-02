Die städtische Hinweis- und Werbetafel für Ladengeschäfte in der Mühlwehrstraße an der Ecke Kirchstraße hat in den vergangenen Jahren ziemliche Verluste erlitten und ist stark geschrumpft. Es gibt viel mehr Leerstände in der Straße. Der Wirtschaftsförderer plant mit den Eigentürmern dort verstärkt ins Gespräch zu kommen.

© Sascha Bickel