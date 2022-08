Das Bauen in Deutschland wird immer teurer. Manche haben den Traum vom Eigenheim inzwischen frustriert gänzlich aufgegeben. Da stellt sich schnell die Frage, wie es um die neuen Baugebiete in der Region bestellt ist – zum Beispiel um das fertig erschlossene „Auenland III“ am Rand der Kurstadt.

Carsten Müller, der städtische Pressesprecher, teilt auf Anfrage mit: „Bis Montag, 19.

...