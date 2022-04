Bad Mergentheim: Mauer am Alten Friedhof drohte auf die Straße zu stürzen

Bad Mergentheim. Ein großes Loch klafft in der Mauer am Alten Friedhof (Bild) in der Kurstadt. Das Bauwerk drohte vergangene Woche in einem Teilbereich auf die Würzburger Straße zu stürzen. Dies wurde durch das aktive Eingreifen des Bauhofs und der Friedhofsmitarbeiter verhindert und die Mauer mit schwerem Gerät nach innen gedrückt. Gräber wurden nach Auskunft von Pressesprecher Carsten Müller von der Stadtverwaltung dabei nicht beschädigt. Ursache für den drohenden Einsturz der Mauer war wahrscheinlich das Wurzelwerk eines nahen Baumes. Jetzt stünden Sicherungsarbeiten und eine vorübergehende Verblendung des Lochs mittels einer Holzverschalung an, ehe nach intensiver Prüfung geklärt werden müsse, wie es an dieser Stelle am Alten Friedhof weitergehen könne. sabix/Bild: Sascha Bickel

