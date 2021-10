Ließen sich in der Saison 2018/19 noch über 18 000 Besuchern vom Weihnachtscircus auf dem Bad Mergentheimer Volksfestplatz begeistern, so waren es im Jahr darauf (2019/20) schon rund 25 000. Nun steht die dritte Saison an – vom 23. Dezember bis zum 9. Januar.

„Wir freuen uns sehr, dass Rudi Bauer als Veranstalter nach der pandemiebedingten Pause im Vorjahr nun wieder einen

...