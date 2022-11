Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erfolgreiches Bad Mergentheimer Unternehmen Akon - Großes Netz an Präventionskursen. Hunderttausende zufriedene Kunden. Rund 200 Hotels als Partner gewonnen Bad Mergentheim: Kompaktkurse, die europaweit stattfinden, sollen Impulse für gesunde Lebensweise geben

Kompaktkurse zu Bewegung, Ernährung, Entspannung und Stressmanagement bietet die erfolgreiche Bad Mergentheimer Firma Akon in Kooperation mit den allermeisten Krankenkassen in Deutschland an schönen Orten europaweit an.