Bad Mergentheim. Zu einer Sachbeschädigung kam es am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in einem Linienbus. Am Bahnhof in Bad Mergentheim zündelte ein Jugendlicher an den Sitzen eines Busses mit einem Feuerzeug herum. In der Folge wurde der Jugendliche von der Busfahrerin bis zum Eintreffen der Polizei im Fahrzeug festgehalten. Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

