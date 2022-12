Bad Mergentheim: Internatsleiter spricht von „einem großen Fehler“

Mitte November veranstaltete die Landesgruppe Baden-Württemberg der AfD-Bundestagsfraktion einen „Bürgerdialog“ in der Asmundhalle in Assamstadt (wir berichteten). In der Halle saß auch als Zuhörer der Leiter des Bischöflichen Internats „Maria Hilf“ in Bad Mergentheim – und er ließ sich später vom als rechtsextrem eingestuften Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke eines von dessen Büchern

...