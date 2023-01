In der Bürgerfragestunde des Gemeinderats am vergangenen Donnerstag wandte sich der Vorsitzende der Citygemeinschaft Bad Mergentheim, Hans-Joachim Kuhn, an das Gremium und kritisierte das bisherige Verkehrskonzept in der Innenstadt scharf.

Es sei der zweite Schritt vor dem ersten gemacht worden, indem man den Deutschordenplatz zur Fußgängerzone gemacht, die Überfahrt des Gänsmarktes in

...