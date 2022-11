Bad Mergentheim: Futterspenden für Bedürftige und ihre „Lieblinge“

Bad Mergentheim. „In schwierigen Zeiten muss man auch teilen können – gerade mit Menschen und auch ihren Tieren in Not“, meint die Vorsitzende des Tierschutzvereins Bad Mergentheim und Umgebung, Heidrun Leiss-Schott.

Wer sich in den aktuell schweren Zeiten aus finanziellen Gründen nicht genug oder gar kein Futter für sein geliebtes Haustier leisten kann, steht vor einer emotional schwierigen Entscheidung: Wo kann noch mehr als sowieso schon gespart werden, dass der vierbeinige Weggefährte Teil der Familie bleiben kann? Muss ich ihn vielleicht doch ins Tierheim geben? Oder wo bekomme ich vielleicht noch anderweitig Hilfe?

Ausgewiesene Tiertafeln gibt es im Main-Tauber-Kreis keine; die nächste ist in bayerischen Würzburg und kann somit für die Bürger hier in der Region nicht um Hilfe gebeten werden. Daher möchte der Tierschutzverein Bad Mergentheim und Umgebung laut Pressemitteilung nun Menschen mit ihren Tieren in (Futter-)Not unterstützend unter die Arme greifen.

„Wir erfahren so viel Unterstützung und Zuspruch für unsere Tierheim-Tiere – gerade auch in Form von Futterspenden. Es kann aber doch nicht sein, dass sich jemand von seinem Partner-Tier trennen muss, weil er oder sie sich in einer wirtschaftlichen Notlage befindet. Daher haben wir uns im Vorstand entschieden: Wir geben etwas von unserem Tierfutter weiter an Menschen mit kleiner Rente, an Geringverdiener, Sozialhilfe- und Hartz IV-Empfänger, Arbeitslose und auch an Obdachlose“, erklärt die Vorsitzende Heidrun Leiss-Schott. Denn nach Möglichkeit dürfe kein Tier im vereinsbetriebenen Tierheim landen, bloß weil ein Mensch es zeitweise nicht mehr mit artgerechtem Futter versorgen kann. „In schwierigen Zeiten muss man auch teilen können – gerade mit Menschen und auch ihren Tieren in Not.“

Daher startet an diesem Samstag, 12. November, das Pilotprojekt „Tierheim-Tiertafel – Kleine Hilfe, große Wirkung“. An jedem zweiten Samstag im Monat können zwischen 12 und 15 Uhr bedürftige Menschen aus den acht Tierheim-Gemeinden Bad Mergentheim, Igersheim, Ahorn, Boxberg, Assamstadt, Lauda-Königshofen, Weikersheim und Niederstetten im Tierheim vorbeischauen, um eine kleine Futterspende für ihren Hund, ihre Katze oder die eigenen Kaninchen abzuholen. „Da wir leider selbst nur begrenzt über Tierfutter verfügen, können wir nur so viel verteilen, wie wir bei der Tierversorgung selbst entbehren können. Daher gilt: Solange der Vorrat reicht“, so die Vorsitzende des Tierschutzvereins. Und sie betont nachdrücklich: „Niemand muss sich schämen, der für sein beziehungsweise ihr Tier eine Futterunterstützung benötigt!“

Was Tiertafel-Besucher beim ersten Besuch mitbringen müssen, sind der Rentenbescheid oder der Einkommensbescheid, der Hartz-IV-Bescheid oder der Arbeitslosengeldbescheid; sowie einen entsprechenden Nachweis, dass es das Haustier, für das Futter geholt wird, auch gibt. Akzeptiert werden beispielsweise der Impfpass oder eine aktuelle Tierarztrechnung, zum Beispiel der Kastrationsnachweis, in Kombination mit Fotos vom Tier. „Bitte bringen Sie Ihren Hund zum Anmeldetermin mit“, heißt es weiter. Bei Vorlage erfolgt die Aufnahme in die Tiertafel-Kartei (Name und Wohnort des Tierhalters beziehungsweise der Tierhalterin, Art und Anzahl der Tiere werden erfasst), so dass der Nachweis bei den nachfolgenden Besuchen entfällt. „Aber natürlich freuen wir uns immer über Berichte und Fotos, wie es den Fellnasen geht“, sagt Heidrun Leiss-Schott voller Überzeugung.

Pilotprojekt für sechs Monate

Das Pilotprojekt soll nach Möglichkeit zunächst einmal sechs Monate laufen, um die harten, teuren Wintermonate bestmöglich zu überbrücken. „Danach sehen wir, ob und wie es weitergeht.“ Getreu dem Motto „Jeder hilft, so gut wie er oder sie kann“, freut sich das Tierheim Bad Mergentheim daher auch weiterhin über Futterspenden von Privatpersonen, aber natürlich auch von Tierfutter-Herstellern beziehungsweise -Verkäufern. Heidrun Leiss-Schott verspricht: „Ihre Futterspende kommt auf jeden Fall dort an, wo sie am dringendsten benötigt wird: bei den Hunden, Katzen und Kaninchen im Main-Tauber-Kreis, die bei uns Hilfe am nötigsten haben.“

Termine der Tierheim-Tiertafel sind: 12. November; 10. Dezember; 14. Januar 2023; 11. Februar; 11. März und 8. April. jp