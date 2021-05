Bad Mergentheim feiert 30 Jahre deutsch-japanische Städte-Freundschaft

Bad Mergentheim. In dieser Woche jährt sich die Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags zwischen der japanischen Stadt Isawa (heute Fuefuki) und Bad Mergentheim zum 30. Mal.

Die damaligen Oberbürgermeister Akio Ishihara und Dr. Elmar Mauch hatten diese „Fahnenfreundschaft“ 1991 in einer feierlichen Zeremonie besiegelt. Nach einer in Japan durchgeführten Gemeindereform wird die Städte-Partnerschaft seit Oktober 2004 mit der damals neu gebildeten Gesamtstadt Fuefuki fortgeführt.

Gerne hätten die offiziellen Vertreter der Partnerstädte diesen Jahrestag im Rahmen eines offiziellen Besuchs und einer persönlichen Begegnung begangen. Die weltweite Pandemie macht dies leider unmöglich. Oberbürgermeister Udo Glatthaar hat ein Schreiben an seinen Amtskollegen Masaki Yamashita und ein Präsent in die Partnerstadt übersandt.

„Wir sind in diesen Tagen in Gedanken nah beieinander, um in dankbarer Erinnerung auf das große Geschenk zu blicken, das die Beziehung zwischen Bad Mergentheim und Fuefuki darstellt. Und wir blicken auf viele schöne und unvergessliche Erlebnisse zurück“, sagt OB Udo Glatthaar.

In bester Erinnerung ist in Bad Mergentheim zum Beispiel die Mitwirkung der Japaner am großen Landesfestumzug im Rahmen der Heimattage 2016 geblieben.

Sichtbares Zeichen

Als sichtbares Zeichen des Jubiläums hängen in dieser Woche die Fahnen von Japan und Fuefuki am Alten und Neuen Rathaus der Kurstadt. stv

