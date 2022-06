Bad Mergentheim: „Fake News“ kritisch hinterfragt

Bad Mergentheim. „Die Faktenchecker“ sind ein gemeinsames Projekt vom „Team Demokratie“ der Landeszentrale für politische Bildung und den Fränkischen Nachrichten. Bereits seit vielen Jahren vermitteln Redakteure in diesem Rahmen Hunderten von Schülern aus dem Main-Tauber- und dem Neckar-Odenwald-Kreis Medienkompetenz.

Wie sieht der Alltag in der Redaktion aus? Wie wird über Unfälle, Gemeinderatssitzungen und Gerichtsprozesse berichtet? Wie steht es um die Glaubwürdigkeit einer Tageszeitung im Vergleich zu Internetplattformen und sozialen Netzwerken? Wo werden „Ross und Reiter“ mit Klarnamen sichtbar genannt und wer arbeitet nur mit „Nicknames“ und verbirgt seine wahre Identität im Netz? Diesen und weiteren Fragen gingen die Fränkischen Nachrichten mit rund 70 Schülerinnen und Schülern der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim in zwei Vorträgen auf den Grund. Die Klassen BK I/2 (Berufskolleg I/2), w2ki2 (Industriekaufleute, zweites Lehrjahr) und w1ki2 (Industriekaufleute, erstes Lehrjahr) sowie die Klassen des Wirtschaftsgymnasiums WG 12/3 und WG 12/4 hörten sich die Ausführungen des stellvertretenden Reporter-Chefs, Sascha Bickel, an und zeigten in mehreren Fragerunden besonderes Interesse an den großen Polizeieinsätzen in Boxberg-Bobstadt und der professionellen Medienarbeit vor Ort.

„Fake News“ und das kritische Hinterfragen von Nachrichten mit Blick auf den „Absender“ spielten die Hauptrolle bei den Vorträgen. Sascha Bickel versuchte den Schülern dabei zu vermitteln, wie sie bei der täglichen Flut an Informationen aus Internet, Fernsehen, Radio, Tageszeitungen und sozialen Netzwerken fundierte Nachrichten von Gerüchten oder gezielten Falschinformationen unterscheiden können. „Permanent prasseln über alle möglichen Kanäle vermeintliche Neuigkeiten auf die Menschen ein. Es ist deshalb unheimlich wichtig zu wissen, woher diese Meldungen kommen. Mit der täglichen Datenflut aus dem Netz muss man sich sehr kritisch auseinandersetzen“, so Bickel. Denn: „Informiert ist nur, wer sich richtig informiert!“

