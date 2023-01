Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Einzelhandel - Mühlwehrstraße erleidet die größten Verluste. Neues in der Kapuziner- und Kirchstraße. Juwelier am Schloss schließt Türen Bad Mergentheim: Einiges in Bewegung in der Laden- und Lokal-Landschaft

In der Bad Mergentheimer Geschäftswelt gibt es einige Veränderungen. Neue Läden eröffnen, während andere die Pforten für immer schließen. Die größten Verluste erleidet die Mühlwehrstraße – der „Innenstadt-Boulevard“.