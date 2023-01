Bad Mergentheim: Drei Verletzte bei Schlägerei vor Gaststätte

Bad Mergentheim. Gleich drei Verletzte gab es nach Auskunft der Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 5 Uhr bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in Bad Mergentheim. Demzufolge hätten sich zunächst zwei Personen geschlagen, als ein dritter Mann eingreifen wollte, um zu schlichten. Ein weiterer wollte dies offenbar unterbinden, so dass die Schlägerei zwischen den Vieren fortgesetzt wurde – im Übrigen ohne irgendwelche Waffen, nur mit den Fäusten.

Vier Polizeibeamte mit zwei Streifenwagen schließlich rückten an, um die Streithähne zu trennen. Drei von ihnen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. ktm

