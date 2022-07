Bad Mergentheim: Doch kein neuer Hitze-Rekord

Bad Mergentheim. Doch kein neuer Allzeitrekord in Bad Mergentheim-Neunkirchen! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Mitteilung, dass am Mittwoch in Neunkirchen offiziell 40,3 Grad Celsius gemessen wurden und damit ein neuer Rekord an diesem Tag erreicht wurde, korrigiert.

Uwe Kirsche, der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim DWD in Offenbach, teilte auf FN-Nachfrage mit, dass man für den Mittwoch, 20. Juli, „einen vorläufigen Temperaturrekord für Baden-Württemberg“ an der „nebenamtlichen Wetterstation Bad Mergentheim-Neunkirchen gemessen“ habe. „Die Messung dieses Wertes war korrekt“, so Kirsche weiter, „allerdings ergab eine umgehend erfolgte Prüfung des Standortes, dass die Temperaturen des Messfeldes aufgrund benachbarter Gebäude sowie des Vegetationsbewuchses in der direkten Umgebung bei windschwachen Wetterlagen wie in den letzten Tagen nur für eine sehr lokale Umgebung repräsentativ sind“. Dies sei am Mittwoch der Fall gewesen.

Das bedeutet: „In Bad Mergentheim-Neunkirchen gab es am Mittwoch keinen neuen Temperaturrekord für Baden-Württemberg“, so Kirsche. Die Station in Neunkirchen sei weiterhin für viele meteorologische Fragestellungen wie die Wettervorhersage oder die Berechnung von Jahresmitteltemperaturen relevant. Ihre Daten würden „vom Deutschen Wetterdienst aber nicht mehr bei der Ermittlung von Rekordtemperaturen für das Bundesland Baden-Württemberg oder Deutschland genutzt“, so Kirsche weiter.