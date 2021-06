Bad Mergentheim: „Digitales Bürgerforum“ der CDU am 10. Juni

Bad Mergentheim. Die CDU-Fraktion und der CDU-Stadtverband Bad Mergentheim veranstalten am Donnerstag, 10. Juni, um 19 Uhr ein „Digitales Bürgerforum“ zu den aktuellen Themen der Kommunalpolitik. Aufgrund der weiterhin schwierigen Bedingungen für Zusammenkünfte einer größeren Anzahl von Personen bedingt durch die Corona-Pandemie, haben die CDU-Fraktion und der CDU-Stadtverband ein gänzlich offenes und digitales Veranstaltungsformat für den Austausch mit der Bürgerschaft zu den aktuellen Themen der Kommunalpolitik erstellt.

Das Bürgerforum findet in Form einer Videokonferenz statt. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Der CDU Bad Mergentheim ist es dabei wichtig, dass es keine Zugangshürden gibt, sondern Interessierte ohne großen Aufwand an der Veranstaltung teilnehmen können. Die Teilnehmer können sich deshalb mit den Zugangsdaten direkt zum Bürgerforum einwählen, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

„Natürlich ist das ganz offene Format durchaus ein wenig ein Experiment, weil wir nicht wissen, mit welcher Personenzahl wir rechnen können und man hofft bei digitalen Veranstaltungen auch immer auf einen reibungslosen Ablauf. Wir wollen es aber unbedingt mit dieser für alle Bürgerinnen und Bürger komplett offenen Form versuchen, um möglichst viele Menschen mit ihren Themen zu erreichen“, so der Stadtverbandsvorsitzende Andreas Lehr.

Für den Ablauf des Bürgerforums ist vorgesehen, dass die Fraktionsmitglieder eingangs einige aktuelle Themenkomplexe der Kommunalpolitik darstellen werden. Hierbei soll ein Schwerpunkt auf den Themen der Kinderbetreuung und der Schulen, der Stadtentwicklung und bei den Fragen rund um das Verkehrskonzept und die Vorbereitung der Landesgartenschau liegen. Besonders interessiert die CDU in diesem Zusammenhang die Einschätzung verschiedener Gruppen in der Stadt, beispielsweise wie die Themen aus Sicht der unterschiedlichen Generationen gesehen werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist für die CDU das Thema Ehrenamt und die Unterstützung von Vereinen und Gruppen. Die Entscheidungen zur Ehrenamtskarte und zum Ehrenamtsdialog der Stadt sollen genauso besprochen werden, wie die Vereinsförderung.

Corona-Krise und Fragen

Natürlich werden auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie einen Schwerpunkt bilden. Dabei sollen die Bürger die Möglichkeit haben, Problemstellungen aufzuzeigen und auch Auswirkungen im eigenen Umfeld mitzuteilen, die in der Kommunalpolitik Berücksichtigung finden sollten. Die Fraktion wird zudem auf ihr Konzept Klima, Energie und Wasser eingehen und dieses mit der Bürgerschaft diskutieren.

Mit Blick auf die laufenden Projekte im Haushalt 2021 und die kommenden Haushaltsberatungen sollen besonders auch konkrete Anliegen der Kernstadt und der Stadtteile zur Sprache kommen. Den größten Teil der Veranstaltung sollen dann aber die Themen, Anliegen und Fragen der Bürgerschaft bilden. Das „Digitale Bürgerforum“ ist bewusst so angelegt, dass die Teilnehmer nach der Einführung der Fraktion die Themensetzung der Veranstaltung selbst bestimmen sollen.

Die CDU Bad Mergentheim wird die angesprochenen Themen und Fragestellungen in den kommenden Wochen in den kommunalen Gremien entsprechend behandeln und in den erforderlichen Fällen natürlich auch mit den zuständigen Stellen der Verwaltung erörtern. Das Veranstaltungsformat „Digitales Bürgerforum“ soll in Zukunft weiterhin auch ergänzend neben den Präsenzveranstaltungen vor Ort, zum Austausch mit der Bürgerschaft weitergeführt werden.

Das Bürgerforum findet am Donnerstag, 10. Juni, um 19 Uhr statt. Die Videokonferenz wird über den Konferenzanbieter „Zoom“ durchgeführt. Die Einwahl ist hierzu über www.zoom.us/join möglich. Die notwendige Meeting-ID für die Einwahl lautet: 85190462668. Der Meeting-Kenncode lautet: 596106. Für weitere Fragen zur Teilnahme, zum Ablauf oder zu inhaltlichen Themen steht die CDU Bad Mergentheim allen Bürgern auch unter der E-Mailadresse bad-mergentheim@t-online.de zur Verfügung. cdu