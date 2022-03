Bad Mergentheim: Digitale Nachsorge für dauerhaften Erfolg

Bad Mergentheim. Mehrere Kliniken in Bad Mergentheim gehen innovative digitale Wege, um den Gästen nach ihrer Abreise den Pfad in ein gesünderes Leben zu ermöglichen: Motivations-Nachrichten per SMS helfen, die selbst gesteckten Ziele umzusetzen, Online-Sprechstunden und Communitys im Netz bieten Rat und Erfahrungsaustausch, umfassende Video-Angebote per App machen das Training flexibel und an jedem Ort möglich. „Die digitale Nachsorge hat sich inzwischen zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt“, sagt Julia Krupka von der Kurverwaltung.

Rund 19 000 Reha-Gäste hat Bad Mergentheim jedes Jahr, die jetzt auch von den neuen virtuellen Nachsorge-Möglichkeiten profitieren können, die Spezialisten in den vergangenen zwei Jahren getestet haben.

In den Kliniken Dr. Vötisch sind es Patienten der Deutschen Rentenversicherung in der Kardiologie und Orthopädie, die per Online-Nachsorge an Übungen, Vorträgen, Entspannungstechniken sowie Übungssequenzen zur Stressregulation teilnehmen können. Sie können Sequenzen ihres Trainings aufnehmen und den betreuenden Therapeuten schicken, um Feedback zu erhalten. Die Tele-Nachsorge mit der App ermöglicht es, zeit-, wetter- und ortsunabhängig zu trainieren sowie Wissensinhalte zu konsumieren. Patienten können mit den Therapeuten zudem chatten oder telefonieren. Ein ärztliches Abschlussgespräch per Telefon komplettiert das Programm. Bei den Teilnehmern kommt das Angebot sehr gut an: „Bis dato haben wir sehr viel positives Feedback erhalten“, sagt Sportwissenschaftlerin Ulrike Langer. „Das war für mich eine sehr gute Lösung, von zuhause aus sporteln zu können“, schrieb einer der Patienten.

Digitale Diabetes-Nachsorge mit mehr als 500 Teilnehmern bietet die Fachklinik Schwaben mit ihrem „Telediabetologisches Kompetenzzentrum“. Schon während der Klinikphase machen sich Reha-Patienten mit der Online-Nachsorge vertraut. Während einer einjährigen Nachsorge begleiten die Spezialisten in der Klinik den Therapieprozess. Ein Nachsorge-Portal und ein medizinisches Tagebuch sind die Schlüssel für den Erfolg: Patienten übermitteln regelmäßig ihre Gesundheitswerte wie Schrittzahl, Gewicht, Blutdruck und Insulinverbrauch, aber auch Angaben zum Wohlbefinden. „Aus den aktuellen Gesundheitswerten lässt sich erkennen, was ein Teilnehmer noch tun kann, um einen nachhaltigen Erfolg im Umgang mit dem Diabetes und bei dessen Behandlung zu erzielen“, sagt Dr. Lukas André, Chefarzt und Ärztlicher Direktor der Fachklinik Schwaben.

Eine Ampel auf der Startseite des Portals gibt direkt Rückmeldung zum Erfolg. Auch hier ist das Feedback äußerst positiv: „Jetzt steht die Stützung der Motivation im Vordergrund und das hilft nachhaltig“, so ein Teilnehmer. Die Median Klinik Hohenlohe bietet das Tele-Reha-Nachsorgeprogramm „Caspar“ per digitaler App für alle orthopädischen Patienten der Deutschen Rentenversicherung. Im digitalen Nachsorgezentrum arbeitet ein Team aus Sportwissenschaftlern, Ernährungsberatern, Sport- und Physiotherapeuten sowie Psychologen. Es nimmt direkt nach der Reha Kontakt mit dem Patienten auf und passt je nach Fortschritt die Trainingspläne an. Online-Seminare zu Wohlbefinden, Stressbewältigung, Entspannung, Vorträge zu gesunder Ernährung und Rezepte unterstützen Patienten im Alltag. Aktuell nutzt bereits jeder dritte Gast nach dem Ende seines Kuraufenthalts die Tele-Reha-Nachsorge. Übungsvideos mit detaillierten Korrekturanweisungen und vertonten psychologischen, ärztlichen sowie ernährungsspezifischen Vorträgen sind per Mediathek auch für Patienten der Rehaklinik Ob der Tauber abrufbar. Mithilfe der App „ProfessionFit“ stellen Therapeuten nach Beratung mit dem Arzt die Inhalte für den Patienten zusammen und können jederzeit das Programm anpassen. Geplant ist künftig auch eine Video-Sprechstunde für psychische Erkrankungen. Auch das Diabetes-Dorf Althausen in Bad Mergentheim setzt mit dem Programm „AdviceDevice“ auf digitale Nachbetreuung. Dies ist eine eine Entscheidungssoftware für alle Therapiefragen für bestimmte Typ-1-Diabetiker. Dr. med. Bernhard Teupe, Internist, Diabetologe und Geschäftsführer des Diabetes-Dorfs, sieht darin einen „Therapieratgeber, der immer da ist, alle Therapiefragen eines Insulinpumpenträgers konkret beantworten kann“. Das dadurch verfügbare handlungsrelevante Therapiewissen mache den Diabetiker unabhängig vom Arzt. Dr. Teupe berichtet ebenfalls, dass die neuen digitalen Möglichkeiten bei den Patienten gut ankommen: „Bis dato zeigte die Usability-Study die Praxistauglichkeit und die hohe Zufriedenheit der Anwender“, sagt er.