Bad Mergentheim: Christina Voit einstimmig zur neuen KTV-Vorsitzenden gewählt

Bad Mergentheim. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Kur- und Tourismusvereins (KTV) Bad Mergentheim wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Im November 2019 hatte Katrin Löbbecke (ehemalige Kurdirektorin) von André Kurtze den Vorsitz beim KTV übernommen. In einer Vorstandssitzung im Januar 2021 erklärte sie ihren Rücktritt. Auf Nachfrage der Redaktion sagte sie, dass „es vereinsinterne Gründe waren“, die sie zu dieser Entscheidung bewogen haben. „Ich bitte um Verständnis, dass ich auf die Hintergründe im Einzelnen, warum ich das Amt abgegeben habe, nicht näher eingehen möchte. Der Verein hat nun nach der langen Pandemiezeit eine gute Chance, sich so aufzustellen, wie er es sich vorstellt und ich wünsche ihm dafür eine glückliche Hand“, so Katrin Löbbecke abschließend zu diesen Vorgängen.

Seit Januar führte Kurdirektor Sven Dell als Interimsvorsitzender den Kur- und Tourismusverein. In der nun erfolgten außerordentlichen Hauptversammlung gab es Neuwahlen. Neben den bestehenden Mitgliedern Sabine Pfeiffer, Friedrich Traue, Paul Dezonsk, Kurdirektor Sven Dell und Verkehrsdirektor Kersten Hahn stellten sich Christina Voit für die Funktion der Vorsitzenden, Evelyn Rupp als Geschäftsführerin und Daniel Schaffers als zweiter Kassenprüfer zur Wahl. Alle Kandidaten wurden für ihre Funktionen einstimmig gewählt.

Neben den Vorstandswahlen lief das für Mitgliederversammlungen übliche Programm ab. Bericht des Vorstandes, der Kassenbericht und der Bericht des Kassenprüfers. Letzterer ergab keine Beanstandungen an der Kassenführung. Es wurde zudem in einer Gedenkminuten dem verstorbenen Ehrenvorsitzenden Dieter Knörzer und dem zweiten Vorsitzenden Michael Wahl gedacht. Vor der eingangs erwähnten Wahl wurden die Aktivitäten des letzten Jahres unter anderem die Anschaffung von Tourguide-Systemen für die täglich stattfindenden Stadtführungen, die neu konzeptionierte Radtourenbegleitung am Dienstag, die Dekoration des Osterbrunnens und vieles andere mehr von Kurdirektor Sven Dell und Verkehrsdirektor Kersten Hahn vorgestellt. Aber auch wünschenswerte kritische Punkte unter anderem zum Zustand der Innenstadt und der Meinung hierzu von Gästen wurden angesprochen. Hier wartet jetzt eine spannende Herausforderung auf das Vorstandsteam. pm/sabix

