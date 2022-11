Bad Mergentheim: Brennende Fahrzeuge in der Tiefgarage sorgen für immensen Schaden

Kleinere Explosionen waren zu hören, als die ersten Einsatzkräfte sich dem Gefahrenbereich in der Tiefgarage „Altstadt Mitte“ näherten. Eine schwarze Rauchwolke stand über der Stadt. Das in einem Fahrzeug ausgebrochene Feuer zerstörte am Ende mindestens sechs Autos und hinterließ große Schäden in dem zentralen Bad Mergentheimer „Parkhaus“, gegenüber der Grundschule

