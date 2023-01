Blick in die Mühlwehrstraße: Hier gibt es inzwischen schon mehr als zehn leerstehende Ladenlokale. Der Bioladen ist in den Unteren Graben umgezogen und auch das Haustier-Fachgeschäft daneben geht weg und wechselt in Kürze in die Kapuzinerstraße.

© Sascha Bickel