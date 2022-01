Bad Mergentheim: Baufläche an Gewerblicher Schule freigeräumt

Bad Mergentheim. Die Bauarbeiten auf dem Lehrer-Parkplatz der Gewerblichen Schule in der Seegartenstraße haben begonnen. Die ersten Bäume wurden gefällt. Hier ist ein neues unterirdisches Regenüberlaufbecken (RÜB) geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Parkplatz steht in der Bauzeit zwischen Januar und voraussichtlich Juni 2023 nicht zur Verfügung. Ersatz-Stellplätze werden laut Stadtverwaltung bei den Parkflächen ausgewiesen, die für das ehemalige Kreisimpfzentrum hergerichtet worden waren.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Da das Regenüberlaufbecken im Seegarten-Quartier unterirdisch und damit überfahrbar angelegt wird, stehen die Stellplätze für die Lehrer nach Abschluss der Bauarbeiten wieder bereit, teilte die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Zahl der Asylbewerber steigt Weitere Gemeinschaftsunterkünfte im Main-Tauber-Kreis nötig Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Niederlage vor Gericht für Stadt Bad Mergentheim Verwaltungsgericht kippt Verbot von Corona-„Spaziergängen” in Bad Mergentheim Mehr erfahren

Aufgrund der aufwendigen Bauarbeiten ist nach Mitteilung der Verantwortlichen mit vorübergehenden Vollsperrungen in der Seegartenstraße und Waisenstraße zu rechnen. Ebenso gebe es kurzzeitige Beeinträchtigungen am Fußweg entlang des Wachbachs und in anderen Fußgänger-Bereichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Was wann genau und wie gesperrt wird, teilen wir rechtzeitig im Vorfeld mit“, so der Sprecher der Stadtverwaltung.