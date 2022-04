Bad Mergentheim: „Barriere-Checker” nahmen Altstadt unter die Lupe

Bad Mergentheim. „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“ lautete das Motto am Samstag, dem europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und klar wurde: Es gibt noch viel zu tun bis zum Ziel.

Gespräch und Information bot hierzu der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter, unterstützt vom Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg, dem VdK Kreisverband Bad Mergentheim und dem BSK-Bereich Hohenlohe-Franken. Auch Bewohner des Krautheimer Eduard-Knoll-Zentrums, die auf technische Hilfsmittel wie Rollstühle oder Rollatoren angewiesen sind, waren am Infostand vertreten.

Kreis-Behindertenbeauftragter Karl Höfling gab mit BSK-Geschäftsstellenleiter Dieter Gronbach den Passanten Auskunft. Man wolle zeigen, „wie jeder von uns vor Ort Barrieren sichtbar machen kann“, sagte Gronbach. „So können wir die breite Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema sensibilisieren und uns für eine barrierefreie Zukunft in Bad Mergentheim einsetzen.“

Im Landkreis sei bereits vieles umgesetzt, ergänzte Höfling. „Dennoch erreichen mich immer wieder Hinweise von behinderten Menschen, dass die Zugänglichkeit oder Nutzbarkeit aufgrund von Barrieren nicht möglich ist“. Aktionen wie die am Samstag würde bei den Verantwortlichen das Bewusstsein für die Ansprüche von Menschen mit Behinderung schärfen. Die Barrierefreiheit stand am Samstag im Fokus. Neben diversen Aufklärungsmaterialien gab es für Mitmacher auch eine „Barriere-Checker-Ausstattung“: Stadtplan-Ausschnitt, Meterstab und Fragebogen.

Eines der sieben Teams machte sich auf den Weg vom Marktplatz durch die Ochsengasse, die Obere Mauergasse und die Mühlwehrstraße. Dunja Reichert (42) wird dabei vom elfjährigen Dennis begleitet, der die Andreas Fröhlich-Schule in Krautheim besucht. Er erwies sich als eifriger Helfer, wenn es ums Messen und Schauen ging.

„Es fängt schon beim Pflaster an“, sagt Reichert. Für Rollstuhlfahrer seien die Erschütterungen ein Problem. Auch teilweise breiten Fugen machten das Fahren nicht einfacher.“

In der Ochsengasse gibt es Geschäfte, Läden und Büros, die auch für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte interessant sind – so sie denn überhaupt hineinkommen. „Hohe Stufen sind ein No-Go“, weiß Reichert aus eigener Erfahrung. Und so wird eifrig gemessen – vier Stufen à 20 Zentimeter sind ein unüberwindbares Hindernis. Beim nächsten Gebäude schaut sie durch die Glastüre. „Da gibt es einen Aufzug!“. Das sei zwar positiv, „allerdings muss man da auch hinkommen. Und dafür müssen die Türen breit genug sein – was sie sind: 90 Zentimeter lichte Breite, darunter geht nichts. Beim nächsten Geschäft ist es ein kleiner Absatz, der hinderlich sein kann – fünf Zentimeter, ohne Schräge. Und die elf Zentimeter beim nächsten Geschäft sind ein echtes Hindernis.

Bei einem Hotel ergibt sich ein kurzes Gespräch mit dem Betreiber. Der weiß: „Es ist ein altes Gebäude, damals hat man noch nicht so gedacht. Und dass die Tür nach außen aufgeht, „das ist Vorschrift, denn Fluchttüren müssen nach außen öffnen“.

Auch die Ausstattung im Inneren ist altersbedingt nicht überall barrierefrei möglich. „Die Duschen sind ebenerdig?“, fragt Reichert. „Geht nicht, wegen der Decken“, sagt der Hotelier. Aber er betont: „Im Neubau sieht es anders aus!“ Vor dem nächsten Geschäft wäre auch wieder „Endstation Sehnsucht“, doch die Frau des Betreibers fragt, ob sie helfen könne. „Wir haben fast nur Termin-Kunden, und da frage ich immer vorher. Durchs Tor durch ist ein barrierefreier Zugang möglich.“ Und ja, sie kenne das Problem.

Weiter geht es durch die Obere Mauergasse – rollstuhltechnisches Offroad-Gelände: Ein sehr schmaler Fußweg – maximal knapp 70 Zentimeter, teilweise weniger, zwingt die „Rollies“ auf die Straße, die hier allerdings auch nicht sehr breit ist. Doch dieser Abschnitt ist kurz, weiter geht es durch die Mühlwehrstraße. Auch hier wieder: Hohe Treppen, aber auch einige Geschäfte und Büros, die gut zu erreichen sind. An einem – offensichtlich noch relativ neuen Gebäude – gibt es sogar eine Rampe. „Nur der Anfang ist „zu steil, da kommt man nicht hoch“, sagt Reichert und misst den Winkel mit dem Smartphone. „Mehr als sechs Prozent. Das ist zu steil, besonders für Ältere.“ Wer keinen „Anschieber“ hat, muss draußen bleiben. „Gut gedacht, aber schlecht gemacht.“ Wieder andere Geschäfte und Büros sind gut, ja hindernisfrei erreichbar. Und ein Geschäftsinhaber freut sich, dass seine Kunden gut hereinkommen, auch wenn sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind.

Das Café zum Abschluss sei eine „tolle Sache“: Rampe am Eingang (deren Existenz man aber wissen muss, wenn man von der Mühlwehrstraße aus kommt), ein Türöffner-Schalter und auch eine barrierefrei zugängliche Behindertentoilette gibt es. Eine Mitarbeiterin macht den Weg frei. Reicherts Fazit am Ende: „Viele Absätze und zu hohe Treppen, zu wenig Rangierraum, teilweise sind auch die Türen Hindernisse. Allerdings gibt es auch immer wieder gute Lösungen. Insgesamt also nicht schlimmer, aber halt auch nicht besser als anderswo in Deutschland.“ Und was sie ärgert: „Bei uns werden immer Argumente genannt, warum es nicht geht. Uns wäre lieber, man sucht und findet Ideen, die Barrierefreiheit ermöglichen. In vielen Städten in Europa ist man da weiter!“. Ein Eindruck, der auch bei den anderen sechs Teams, die an diesem Tag in der Stadt unterwegs waren, geäußert wird. „Wir wollen mit dieser Aktion nicht anprangern, sondern Verbesserungen erreichen“, rsümiert der Kreis-Behindertenbeauftrage Karl Höfling.