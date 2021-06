Bad Mergentheim: Auto überschlägt sich fünfmal

Bad Mergentheim. Nach einem Überholvorgang ist eine 20-Jährige in der Nacht auf Donnerstag mit ihrem Pkw in Bad Mergentheim von der Straße abgekommen, der sich daraufhin mehrmals überschlug.

Die junge Frau war gegen 4.30 Uhr mit ihrem Daimler-Benz auf der Bundesstraße 290 in Richtung Crailsheim unterwegs. Nachdem sie einen Bus überholt hatte, geriet das Fahrzeug vermutlich aufgrund der Straßennässe ins Schleudern. Infolge fuhr der Daimler-Benz eine Böschung am rechten Fahrbahnrand hinunter, stieß mit der Front in einen Acker und überschlug sich mindestens fünfmal. Nach etwa 100 Metern blieb das Auto liegen.

Glücklicherweise zog sich die 20-Jährige nur leichte Verletzungen zu. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. pol