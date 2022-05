Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verkehr - Städtischer „Leitrechner“ ist in die Jahre gekommen und bereitet Sorgen, ebenso wie veraltete Lichtsignalanlagen / Tempo 50 an Schwimmbad-Kreuzung Bad Mergentheim: Ausgefallene Ampeln sind ein Problem

In den vergangenen Wochen und Monaten häufte sich die Zahl der zeitweise ausgefallenen Ampeln in der Kurstadt. Anlagen und Verkehrsleitrechner sind in die Jahre gekommen, vereinzelte gefährliche Situationen die Folge.